Justiça decreta a prisão preventiva de Milton Leite e de mais 13 acusados por ligação com o PCC

A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva do ex-vereador Milton Leite (União Brasil). A decisão é do juiz Paulo Fernando Deroma De Mello, da 2ª Vara Estadual de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores de São Paulo e foi tomada nesta quinta-feira, dia 12.

O Estadão pediu manifestação da defesa de Milton Leite. O espaço está aberto. Quando se apresentou à Polícia, em setembro, o ex-vereador disse que é inocente.

O magistrado aceitou a denúncia do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual e converteu em preventiva a prisão temporária de Leite e de outros 11 acusados que se encontram detidos e decretou a prisão preventiva de outros dois acusados, que estão foragidos - Eduardo Medeiros e José Daniel Satelite, um dos laranjas do esquema. O Estadão não conseguiu contato com a defesa dos acusados.

Em sua decisão, o magistrado escreveu: "Ao longo da denúncia encartada nos autos, o Ministério Público, com base nas investigações e no robusto conjunto de elementos informativos, demonstrou a presença de indiciários de que os acusados teriam se infiltrado dentro das instituições governamentais". O juiz prosseguiu, afirmando que as provas apresentadas pelos promotores apontam "o financiamento de campanhas eleitorais com dinheiro advindo do tráfico ilícito de drogas". Também indicam, em tese, que ex-parlamentares fariam parte deste grandioso esquema criminoso".

Ainda de acordo com a decisão do magistrado, "há elementos que indicam que acusado teria se candidatado a Prefeito de uma das maiores cidades litorâneas do Estado de São Paulo". Além disso, há indicativos da corrupção sistêmica". E conclui: "Ou seja, a princípio, em tese, pode-se falar em infiltração de criminosos nas instituições estatais".

O magistrado trata então dos dois políticos acusados no caso: Leite e o ex-candidato a prefeito de Praia Grande, Danilo Morgado. "Inicialmente, destaco que o acusado Danilo Morgado quase se tornou Prefeito da Praia Grande. Ao menos em tese, isto teria se dado com o aval e a colaboração efetiva do PCC", relatou o juiz.

De acordo com ele, o "outro acusado que, se comprovado, demonstra a evidente infiltração do PCC na política é o caso do ex-vereador Milton Leite da Silva". O magistrado destacou que se trata "de político há quase trinta anos". E concluiu: "Manteve e ainda mantém forte influência política na cidade de São Paulo".

O magistrado elenca os diversos cargos que Leite ocupou como presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo,"bem como atuou fortemente em comissões, notadamente dos transportes". Passa, em seguida, a descrever todas as provas apresentadas pelos promotores da ligação de Leite com integrantes da facção e a captura de parte do transporte público da cidade de São Paulo pelo crime organizado. É quando Deroma chega à mais dura conclusão de sua decisão: "São elementos que, se comprovados, reforçam ainda mais a tese de que o Brasil virou um Narco-Estado".

Leite está preso desde o dia 18 de setembro, quando se entregou à polícia depois de ter a prisão temporária decretada durante a Operação Vectura Corrupta. De acordo com as investigações, a organização atuaria em São Bernardo do Campo, Santana do Parnaíba, Leme, Itanhaém, Praia Grande, Diadema, Santos, Cubatão, em Mogi das Cruzes e em São Paulo. A organização criminosa teria atuado de 2019 a 2026. Leite foi transferido para o Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo, depois de o Gaeco ter constatado que ele tinha mordomias na Cadeia Pública de Mogi das Cruzes, onde estava preso.