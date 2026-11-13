Envolvidos em outro caso

A apuração revelou ainda que o grupo usava caminhões antigos, vendidos sem a devida transferência de propriedade junto ao Detran, estratégia que dificultava o rastreamento dos veículos e a identificação dos criminosos.

Os suspeitos possuem anotações criminais por receptação, porte de arma, roubo, furto e adulteração de sinal identificador de veículo. Eles também são investigados por envolvimento em outro furto de cabos subterrâneos, ocorrido na Avenida Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes, quando os bandidos fugiram e abandonaram ferramentas e uma motocicleta.