Apuração começou após furto frustrado na Barra da Tijuca

As diligências tiveram como ponto de partida uma tentativa de furto ocorrida em junho deste ano, no Bosque da Barra, na Barra da Tijuca. Na ocasião, os criminosos utilizaram um caminhão adquirido apenas quatro dias antes da ação. Com a aproximação de PMs, os envolvidos fugiram, abandonando os cabos espalhados pelo chão.

Em julho, o grupo voltou ao mesmo local, com o mesmo veículo. Policiais flagraram três homens amarrando cabos subterrâneos ao caminhão. Ao perceberem a presença dos agentes, os envolvidos fugiram. Outros dois integrantes, que estavam no veículo, também conseguiram escapar.

A partir da apreensão do caminhão, os investigadores conseguiram identificar dois integrantes da organização criminosa, incluindo o responsável pela transferência do dinheiro utilizado na compra do veículo.