Receptadores na mira da Civil

A ação busca reunir provas e identificar membros da quadrilha. Os agentes também trabalham para encontrar os receptadores e rastrear o destino dos cabos e materiais de cobre furtados.

"A investigação segue para identificar os outros criminosos que participaram das ações, além de outros crimes em que eles possam ter atuado. Também queremos identificar o destino do material furtado, ou seja, onde ocorre a receptação. Esses cabos são retirados da rede subterrânea e já têm um destino certo, um estabelecimento que recebe esse material", acrescentou o delegado.