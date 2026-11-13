Região sofre com disputa de territórios entre CV e TCP

Isaque foi achado morto na terça-feira (10), na Rua Mogiqui, próximo à linha férrea, em Costa Barros. O corpo apresentava marcas de tiros. Segundo familiares, o jovem vestia o uniforme de trabalho quando foi abordado por um homem, que o chamou com um "psiu" e, em seguida, atirou.

O assassinato ocorreu numa região marcada por disputas territoriais entre facções. Costa Barros é apontado como área de influência do Terceiro Comando Puro (TCP), que enfrenta investidas do Comando Vermelho (CV), facção que controla o Complexo do Chapadão, conjunto de comunidades que faz divisa com o bairro.

A rivalidade entre os grupos é marcada por intensos confrontos e o cenário provoca temor entre moradores e trabalhadores. Um familiar de Isaque contou que trabalha no Complexo do Chapadão e que pretende pedir transferência para outro bairro por medo de continuar circulando em uma área controlada por uma facção rival.