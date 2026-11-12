Quais explosivos a polícia achou em cartas-bomba enviadas para moradores do Itaim Bibi?

A Polícia Civil de São Paulo encontrou quatro tipos diferentes de explosivos nas cartas com ameaças de bomba enviadas a moradores do Itaim Bibi, no mês de outubro.

O suspeito dos ataques, identificado pela polícia como Ítalo Francisco Mendes Barbiot, de 42 anos, está preso. Segundo os investigadores, ele confessou o envio das cartas. O Estadão não conseguiu contato com sua defesa.

Foram destinadas cerca de 70 cartas a endereços diferentes do bairro. As correspondências exigiam R$ 1,7 milhão em bitcoin para evitar ataques com explosivos. Dentro dos envelopes enviados às vítimas, havia pequenas amostras de um explosivo. As cartas ameaçavam usar drones para explodir os imóveis.

As análises feitas pela Divisão Antissequestro da Polícia Civil com um espectômetro, equipamento que identifica a composição de materiais, apontaram sinais de quatro explosivos diferentes:

- C-4: um dos explosivos plásticos mais conhecidos e potentes do mundo. Possui textura maleável, semelhante a uma massa de modelar, o que permite ser moldado em diferentes formatos;

- nitroglicerina: líquido oleoso famoso por seu potencial de explosão. Mesmo que os reagentes da polícia tenham dado positivo para sua presença, os especialistas consideram que seus efeitos não estejam presentes no caso do Itaim porque não encontraram líquidos nas cartas;

- nitropenta: explosivo de alta potência parecido com a nitroglicerina;

- dinamite: outro explosivo reconhecido no mercado composto de nitroglicerina com materiais estabilizantes.

"Ainda não é possível afirmar que se trata de um ou outro explosivo principal. Os reagentes deram positivo para todos", explica o investigador Luiz Petracco, que atua no Grupo Especial de Reação (GER) da Unidade Antibomba.

O especialista explica que os explosivos são todos de uso restrito, principalmente militar. Também é permitido o uso em setores específicos, como mineração. Nesse caso, as empresas têm de apresentar certificados específicos para adquirir os explosivos. "O suspeito adquiriu os explosivos no mercado ilegal", afirma.

Alguns deles são usados pelos criminosos para furtar caixas eletrônicos - Petracco preferiu não especificar quais são. O alcance da destruição de cada tipo de explosivo depende da quantidade disponível e também da distância em relação ao alvo que se pretende destruir.

Os próximos passos da investigação são descobrir como Francisco conseguiu os materiais - embora tenha confessado o crime, ele não admitiu a posse de explosivos.

A identificação do suspeito foi possível pelas imagens de câmeras de segurança do metrô. Ao passar pela catraca da Estação Ana Rosa do metrô, ele pagou a passagem por meio de um aplicativo no próprio celular. O registro permitiu à polícia identificar o passageiro como Barbiot.

Barbiot havia comprado selos suficientes para enviar pelo menos 130 cartas. Até agora, 72 foram apreendidas. De acordo com a polícia, nenhuma vítima chegou a pagar a extorsão.