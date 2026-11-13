Por 45 a 31, Senado aprova texto-base do PLP de ajuste fiscal

Brasília - O plenário do Senado aprovou na noite desta quinta-feira, 12, por 45 votos a 31, o texto-base do projeto de lei complementar que traz medidas de ajuste fiscal (PLP 299/2026). Eram necessários 41 votos favoráveis. O texto, de autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA), foi aprovado na forma do substitutivo apresentado pelo líder do MDB na Casa, Eduardo Braga (AM). Os senadores analisarão os destaques, sugestões que podem alterar a redação final, na próxima terça-feira, 17. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), há quatro destaques para serem apreciados na próxima semana.





O projeto de lei autoriza o Executivo a mirar, durante a execução orçamentária, o cumprimento do centro da meta de resultado primário, em vez do piso. O texto permite também reduzir o crescimento real da despesa primária de 2,5%, conforme previsto no arcabouço fiscal, para 2% nos exercícios em que forem adotadas as medidas de contenção de gastos. Isso significa que, ao buscar o centro da meta, o Executivo poderá reduzir seu limite individualizado de despesas primárias no exercício financeiro.



A redução do limite individualizado, contudo, não será permanente, pois não produzirá efeitos sobre a base de cálculo dos exercícios subsequentes. A cada exercício financeiro, caberá ao governo avaliar a necessidade de contenção de gastos, considerando o funcionamento da máquina administrativa e a prestação de serviços à sociedade.



O texto ainda prevê a destinação do excedente de resultado primário de um exercício financeiro, em relação ao limite inferior da meta para a abertura, no exercício seguinte, de crédito adicional (suplementar ou especial) por ato do Poder Executivo destinado à realização de investimentos.



Segundo cálculos do relator, o impacto estimado das medidas no resultado primário está entre R$ 45,1 bilhões e 56,1 bilhões. Nas estimativas apresentadas pelo governo, o impacto está na casa de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões.



O projeto também determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) terá um demonstrativo com a redução dos valores com supersalários. Este montante será destinado para investimentos e para o financiamento do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.



A proposta estabelece ainda um prazo de até 120 dias para que o Congresso aprecie o projeto que trata dos supersalários no funcionalismo público. Leia mais: Ata do Copom: desaceleração da economia não conteve inflação O projeto de lei autoriza o Executivo a mirar, durante a execução orçamentária, o cumprimento do centro da meta de resultado primário, em vez do piso. O texto permite também reduzir o crescimento real da despesa primária de 2,5%, conforme previsto no arcabouço fiscal, para 2% nos exercícios em que forem adotadas as medidas de contenção de gastos. Isso significa que, ao buscar o centro da meta, o Executivo poderá reduzir seu limite individualizado de despesas primárias no exercício financeiro.A redução do limite individualizado, contudo, não será permanente, pois não produzirá efeitos sobre a base de cálculo dos exercícios subsequentes. A cada exercício financeiro, caberá ao governo avaliar a necessidade de contenção de gastos, considerando o funcionamento da máquina administrativa e a prestação de serviços à sociedade.O texto ainda prevê a destinação do excedente de resultado primário de um exercício financeiro, em relação ao limite inferior da meta para a abertura, no exercício seguinte, de crédito adicional (suplementar ou especial) por ato do Poder Executivo destinado à realização de investimentos.Segundo cálculos do relator, o impacto estimado das medidas no resultado primário está entre R$ 45,1 bilhões e 56,1 bilhões. Nas estimativas apresentadas pelo governo, o impacto está na casa de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões.O projeto também determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) terá um demonstrativo com a redução dos valores com supersalários. Este montante será destinado para investimentos e para o financiamento do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.A proposta estabelece ainda um prazo de até 120 dias para que o Congresso aprecie o projeto que trata dos supersalários no funcionalismo público.

Urgência

Mais cedo, o Senado aprovara, por 40 a 38, um requerimento de urgência para o projeto de lei complementar que traz medidas de ajuste fiscal (PLP 299/2026). Com isso, o texto pôde ser votado diretamente no plenário sem ter de passar pela análise prévia das comissões da Casa. O PLP é relatado pelo líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), que protocolou uma segunda versão de seu parecer.



O governo trabalhou para que a votação do texto acontecesse ainda nesta quinta.