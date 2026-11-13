Anitta vence Grammy Latino pela 1ª vez e exalta presença da música brasileira

A cantora Anitta foi a grande vencedora da categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa no Grammy Latino 2026 na quinta-feira, 12. A brasileira levou o gramofone por Equilibrivm, disco que também concorreu à categoria de Álbum do Ano, vencida por Rosalía com Lux.

No discurso feito enquanto aceitava o prêmio, Anitta exaltou a presença música brasileira na premiação. "É muito importante que todos saibamos que a América Latina são todos os países que estão na América Latina, não apenas os que falam espanhol. O Brasil também faz parte disto", disse.

Ela também descreveu que Equilibrivm nasceu de "uma jornada espiritual". "Eu entendi que a vida não era apenas dinheiro, fama e sucesso", comentou ela, a única brasileira a se apresentar na cerimônia principal.

A cantora, por fim, falou das influências das religiões de matriz-africana no disco. "Durante muitos anos, a cultura negra foi apagada no Brasil e a sua religião, a sua fé, nunca pôde ser falada em público. Há muitos anos, artistas tentam trazer e manter esta cultura viva, e este álbum vem para ajudar e ser mais um nisto, para que a cultura negra do Brasil esteja aí forte para sempre", completou.

Além dela, nomes como Urias, Criolo, Emicida, Lauana Prado e Leci Brandão foram vencedores em categorias de língua portuguesa.

A trilha sonora de O Agente Secreto, representante do Brasil no Oscar, foi vencedora na categoria de Melhor Música para Mídia Visual.