CCXP26 confirma presença de John Rhys-Davies, mais um ator de 'O Senhor dos Anéis'

O ator galês John Rhys-Davies, de 82 anos, conhecido por interpretar o anão Gimli na trilogia O Senhor dos Anéis, foi confirmado no festival CCXP26. O artista participará de painéis no Palco Thunder e no Palco Omelete, no dia 4 de dezembro, além de sessões de fotos e autógrafos entre os dias 3 a 5 de dezembro.

Em sua terceira passagem pelo evento, Rhys-Davies, que também atuou na franquia Indiana Jones, participará da celebração Fellowship Forever, série de atividades que marca os 25 anos do primeiro filme da saga cinematográfica de Peter Jackson e reúne no Brasil, pela primeira vez, parte do elenco dos filmes, incluindo Elijah Wood, Billy Boyd e Dominic Monaghan.

A CCXP também anunciou outras novidades para a edição que ocorre entre os dias 3 e 6 de dezembro, em São Paulo. Estão previstos painéis sobre a novela Avenida Brasil 2 e o anime Sailor Moon, além de uma exposição que marcará os 40 anos da HQ de Frank Miller, Batman: O Cavaleiro das Trevas, com itens inéditos e detalhes que serão divulgados em breve.

Também estão confirmadas na programação da CCXP as presenças dos atores Christopher Lloyd, o "Doc" Brown na trilogia De Volta para o Futuro, bem como a dupla de astros Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson.

Os ingressos para o festival de cultura pop já estão à venda em ccxp.com.br, em diversas modalidades, a partir de R$ 200.