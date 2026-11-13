Vendas no comércio variam 0,2% em setembro; IBGE mostra estabilidade

As vendas no comércio varejista variaram 0,2% na passagem de agosto para setembro. O desempenho faz com que o setor mostre recuo de -0,3% no terceiro trimestre, comparado ao segundo.

No acumulado de 12 meses, o setor avança 1,7%. Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta sexta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar de o resultado de agosto para setembro ter ficado no campo positivo, o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, sinaliza que o desempenho deve ser visto como “estabilidade”.

A média móvel trimestral, indicador que mostra a tendência de comportamento, revela que o período de três meses terminado em setembro variou -0,1% na comparação com o trimestre móvel até agosto.

“Qualquer variação que esteja entre -0,5% e +0,5% é um resultado muito próximo de zero para ser interpretado como crescimento ou queda. Portanto, nesses últimos dois meses vemos um cenário de estabilidade, mas precedida de queda”.

Ele lembra que a atual estabilidade foi precedida de queda. “A gente teve um crescimento concentrado no primeiro trimestre e, depois disso, queda ou estabilidade.

Veja o comportamento do comércio ao longo de 2026, na comparação entre meses imediatamente seguidos:

Janeiro: 0,5%

Fevereiro: 0,7%

Março: 0,5%

Abril: -1,1%

Maio: 0,2%

Junho: 0,3%

Julho: -0,8%

Agosto: 0,2%

Setembro: 0,2%

No nível atual, o comércio se encontra 1% abaixo do maior ponto já alcançado, de março de 2026. Para Santos, há “acumulação do volume de vendas em um nível elevado”.

Atividades

Dos oito grupos de atividades pesquisados pelo IBGE, cinco apresentaram variação positiva em setembro na comparação com agosto:

Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação: 7,6%

Combustíveis e lubrificantes: 2,8%

Tecidos, vestuário e calçados: 2,5%

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria: 1,0%

Livros, jornais, revistas e papelaria: 0,8%.

Móveis e eletrodomésticos: -2,6%

Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: -0,5%

Outros artigos de uso pessoal e doméstico: -0,3%.

Atacado

No comércio varejista ampliado, que inclui atividades de atacado ─ veículos, motos, partes e peças; material de construção; e produtos alimentícios, bebidas e fumo ─ o indicador variou positivamente 0,2% de agosto para setembro e marcou avanço de 1,3% no acumulado de 12 meses.

Conjuntura da economia

A Pesquisa Mensal de Comércio é a terceira de três levantamentos conjunturais divulgados mensalmente pelo IBGE. Nos últimos dias, o instituto revelou que o país apresentou recuo de 0,8% na indústria, na passagem de agosto para setembro, acumulando variação positiva de 0,2% em 12 meses.

Já o setor de serviços, o que mais emprega no país, oscilou -0,1% em setembro e sobiu 1,9% ao longo de um ano.