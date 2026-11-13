Quem é Nídia Aranha, que acompanhou Anitta no Grammy Latino?

A conquista do primeiro Grammy Latino de Anitta também colocou em evidência o trabalho de uma profissional que participou da construção do universo visual de Equilibrivm: Nídia Aranha. Diretora criativa, pesquisadora e artista, ela foi responsável pela direção criativa do álbum que garantiu à cantora o troféu de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

Natural de Itaguaí, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, Nídia tem formação em design de produto e comunicação visual pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Aos 30 anos, construiu uma trajetória que reúne música, moda, cinema e artes visuais, com trabalhos ao lado de alguns dos principais nomes do pop brasileiro.

Antes de participar do projeto de Anitta, ela já havia assinado a direção criativa e artística de Afrodhit (2023), de IZA, e Lady Leste (2022), de Gloria Groove. Também trabalhou com Ludmilla e Pabllo Vittar, além de participar da codireção do especial Amigas, da Globo, dedicado às mulheres da música sertaneja.

Nídia Aranha também conquistou espaço internacional

O ingresso de Nídia no mercado musical aconteceu por meio do diretor de videoclipes Felipe Sassi, conhecido por trabalhos com artistas do pop nacional. Ele foi responsável por apresentá-la ao universo fonográfico.

Um dos primeiros projetos da parceria foi o clipe de Rainha da Favela, de Ludmilla. A produção visual resgata a trajetória da cantora e presta homenagem às mulheres que abriram caminhos para ela no funk.

Outro trabalho que marcou sua carreira foi a apresentação de Ludmilla no festival The Town, em 2023. O espetáculo contou com um cofre dourado de três toneladas, equipado com portas automáticas, de onde a cantora descia até chegar ao palco.

Em entrevista à Billboard Brasil, Nídia contou que a construção da estrutura exigiu um planejamento intenso. "Foi bem complexo, porque era algo que ninguém tinha feito antes", afirmou. "Foi uma das cenografias mais complicadas de construir."

A profissional também conquistou espaço fora do Brasil. Desde 2024, integra a Original Creative Agency, sediada em Los Angeles, nos Estados Unidos, que trabalha com nomes internacionais como Dua Lipa e Cardi B. Ela foi a primeira brasileira a fazer parte da agência.

Em 2024, também entrou para a lista das 50 melhores jovens criativas do mundo do British Fashion Council. No ano seguinte, recebeu uma indicação ao Latin American Fashion Awards na categoria Líder de Impacto de Moda do Ano.

Como nasceu a parceria com Anitta

O convite para participar de Equilibrivm chegou em novembro de 2025, durante o Global Citizen Festival, em Belém, no Pará. A partir das conversas com Anitta, a diretora criativa passou a conhecer mais profundamente a trajetória e as referências pessoais da cantora.

Em entrevista à Vogue Brasil, Nídia explicou que encontrou na artista uma combinação de fé, espiritualidade, alegria e celebração. Essa dualidade se tornou um dos pontos de partida para o conceito do disco.

"Equilibrivm nasce justamente desse encontro entre o sagrado e o humano. É um projeto íntimo, quase confessional, construído dentro da casa da Larissa, ao lado de produtores, compositores e artistas reunidos em uma egrégora muito potente", contou à publicação.

O trabalho também representou uma ampliação de sua atuação profissional. Além de desenvolver a identidade visual do projeto, Nídia participou da construção musical do álbum.

A diretora criativa também destacou a importância de levar referências brasileiras para o mercado internacional. À Vogue Brasil, ela afirmou que sua presença em uma agência de alcance global representa uma conquista coletiva e uma oportunidade de mostrar a produção artística nacional.

"Essa é uma conquista coletiva porque é um lembrete de que o Brasil não está correndo atrás do mundo, pelo contrário. É daqui, muitas vezes, que saem novos caminhos para imaginar em termos de intelectualidade, construção narrativa e linguagem visual", declarou.

Para Nídia, a trajetória também está relacionada à possibilidade de ocupar espaços historicamente restritos. "Mais do que buscar destaque, meu foco sempre foi permanecer. Continuar estudando, trabalhando, refinando minha linguagem, fortalecendo minha comunidade e não negociando aquilo que sustenta meu olhar singular", afirmou à revista.