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Grammy Latino 2026: veja lista completa dos vencedores da principal cerimônia da música latina

A espanhola Rosalía foi a grande vencedora da categoria de Álbum do Ano no Grammy Latino 2026 nesta quinta-feira, 12. A cantora também se destacou em outras categorias importantes, como Canção do Ano, pela obra Lux, álbum com fortes referências da música clássica.

A cantora se emocionou ao receber o prêmio. "Lux foi um salto no vazio. E acredito que é muito importante falar e escolher a sua verdade. E essa é a minha escolha", disse no discurso.

Outros nomes, como Milo J, Jorge Drexler e CA7RIEL & Paco Amoroso acumularam gramofones na noite em categorias gerais. Havia brasileiros concorrendo também aos principais prêmios, mas a grande maioria venceu apenas em categorias em língua portuguesa.

A trilha sonora de O Agente Secreto, representante do Brasil no Oscar, foi vencedora na categoria de Melhor Música para Mídia Visual. Os brasileiros Zeca Veloso, Loulu Gilberto e Dora Sanches concorriam à categoria de Melhor Artista Revelação, mas o gramofone foi para a colombiana Aria Vega.

Anitta ganha seu primeiro Grammy Latino

Anitta foi a única brasileira a subir ao palco da cerimônia principal. A cantora concorria ao prêmio de Álbum do Ano e venceu na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa por Equilibrivm - foi seu primeiro Grammy Latino da carreira.

No discurso, ela disse que o álbum veio de uma "jornada espiritual". "É muito importante que saibam que América Latina são todos os países da América Latina não somente os que falam espanhol. Brasil é parte disso", afirmou.

Grandes nomes da música brasileira também venceram as categorias em português. Dentre eles, estão Urias, Criolo, Emicida, Lauana Prado e Leci Brandão.

A disputa contemplou 60 categorias, que abrangem gêneros como pop, rock, música urbana, samba, pagode e sertanejo, além de áreas técnicas.

O Estadão mostra abaixo os vencedores das principais categorias, além dos premiados em língua portuguesa. Confira.

Lista dos vencedores do Grammy Latino 2026

Álbum do Ano

Equilibrivm - Anitta

Free Spirits - CA7RIEL & Paco Amoroso

Taracá - Jorge Drexler

Vendrán Suaves Lluvias - Silvana Estrada

Tropicoqueta - Karol G

Femme Fatale - Mon Laferte

Muda - Carín León

La Vida Era Más Corta - Milo J

¿Dónde Es El After? - Rawayana

Lux (Complete Works) - Rosalía (VENCEDORA)

Gravação do Ano

'Ha Ha' - CA7RIEL & Paco Amoroso

'¿Como Se Ama?' - Jorge Drexler

'Dime' - Silvana Estrada

'O Amor Nos Encontrou' - Loulu Gilberto

'Coleccionando Heridas' - Karol G e Marco Antonio Solís

'Femme Fatale' - Mon Laferte

'Desde Que Te Tengo' - Carín León

'Niño' - Milo J (VENCEDOR)

'La Perla' - Rosalía com Yahritza y Su Esencia

'Alma' - Elena Rose

Canção do Ano

'Coleccionando Heridas' - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño e Karol G (Karol G e Marco Antonio Solís)

'¿Como Se Ama?' - Jorge Drexler e Mauro (Jorge Drexler)

'Dime' - Silvana Estrada (Silvana Estrada)

'Femme Fatale' - Mon Laferte (Mon Laferte)

'Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día' - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner e Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso com Sting)

'Humano' - Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia e Vivir Quintana (Juanes e Vivir Quintana)

'La Perla' - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder e Dylan Wiggins (Rosalía com Yahritza y Su Esencia) (VENCEDORA)

'Mi Gran Amor' - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón e Carlos Santana (Santana com Becky G)

'Nilo' - Massimo Giovanardi e Zanna (Zanna)

'Solifican12' - Santiago Alvarado, Milo J e Santiago Ruiz (Milo J)

Melhor Artista Revelação

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA (VENCEDORA)

Zeca Veloso

Compositor do Ano

Edgar Barrera

Iván Gamez

Yoel Henríquez

Jenni Mosello

Sara Schell (VENCEDORA)

Produtor do Ano

Edgar Barrera (VENCEDOR)

Julio Raposo

Santiago Ruiz "Tatool"

Juan Pablo Vega

Federico Vindver

Melhor Álbum de Cantor-Compositor

Improviso - Djavan

Taracá - Jorge Drexler (VENCEDOR)

Vendrán Suaves Lluvias - Silvana Estrada

Musas en Mi - Arath Herce

FEMME FATALE - Mon Laferte

Melhor Canção de Cantor-Compositor

'Dime' - Silvana Estrada (VENCEDORA)

'generación digital' - Joaquina

'Las Palabras' - Jorge Drexler

'Musas en Mi' - Arath Herce

'Temblor Y Réplica' - Covi Quintana

Melhor Álbum de Pop/Rock

Mi Año Gótico - Emmanuel Horvilleur

Juanesteban - Juanes (VENCEDOR)

Tierra De Nadie - La Vida Bohème

Olas De Luz - Draco Rosa

Términos & Condiciones - Usted Señalemelo

Melhor Canção Pop

'A La Niña Que Fui' - Rafael Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi Lopez e Sara Schell

'Amarillo' - Joaquina

'(favorito)' - nic e Raquel Sofía

'La Perla' - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder e Dylan Wiggins (VENCEDORA)

'Melancolía' - Mon Laferte

Melhor Música para Mídia Visual

Amor Animal - Murci Bouscayrol

La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) - Matthew Atticus Berger, Manuel Garcia, Victor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomas Videla e Juan Pablo Villanueva

Las Muertas - Fernando Velázquez

Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) - Sergei Grosny

O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) - Mateus Alves e Tomaz Alves Souza (VENCEDOR)

Melhor Performance de Reggaeton

'Contrabando' - Rauw Alejandro, Wisin e Ñengo Flow

'Choque' - Bad Gyal e Chencho Corleone

'Verano Rosa' - Karol G e Feid (VENCEDORA)

'Una Aventura' - Ozuna

'Uñas Afiladas' - Sofía Reyes e Luísa Sonza

Melhor Álbum de Música Urbana

Más Cara - Bad Gyal

Omerta - J Balvin e Ryan Castro

Borondo (5020 Rcrds Sessions) - Beéle

Tropicoqueta - Karol G (VENCEDORA)

Do Not Disturb: Late Checkout - Young Miko

Melhor Álbum de Engenharia de Gravação

Boas Novas - Mauro Araújo, Kira Malevskaia, Duda Mello e Alexandre Rabaço

Esgotada - Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes, André Whoong, João Milliet, Ricardo Mosca e Felipe Tichauer

Lux (Complete Works) - Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez, Harry Wilson, Manny Marroquin, Bob Jackson e Brian Lee (VENCEDOR)

Marco - Túlio Airold, Victor Amaral, Pedro Peixoto e Fili Filizzola

Taracá - Lucas Piedracueva, Carles Campi Campón e Fred Kevorkian

Melhor Álbum de Música Alternativa

CUERPOS, Vol. 1 - Babasonicos

DESDE EL COMA - Bruses

FREE SPIRITS - CA7RIEL & Paco Amoroso

Demian - Teo Planell

LUX (Complete Works) - Rosalía (VENCEDORA)

Melhor Álbum de Música Clássica

Gabriela Ortiz: Yanga - Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel (regente), Dmitriy Lipay e Los Angeles Philharmonic

Odyssey - Jorge Glem, Gustavo Dudamel (regente), Dmitriy Lipay e Simón Bolívar Symphony Orchestra (VENCEDOR)

Opus 33 "Romantic Cello" - Gregorio Nieto, Josep Vicent, Fernando Arias e London Symphony Orchestra

Sinfonia Em Quadrinhos - Hermeto Pascoal, Tiago Costa, Tiago Gomes e Orquestra Jovem Tom Jobim

Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] - Karina Canellakis, Edward Gardner, Dima Slobodeniouk, Tim Burton, Nick Parker, Andrew Walton e London Philharmonic Orchestra

Melhor Vídeo Musical em Formato Longo

FREE SPIRITS (The Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso (VENCEDOR)

Hasta Que Me Quede Sin Voz - Leiva

Guerras Invisíveis - L7nnon

Back To The Childhood - Maleh

FLAMENCO - Carla Simón, Mónica Blas, Claudia Mayer, Óscar Romagosa e Albert Soler

Melhor Vídeo Musical em Formato Curto

10 anos de Castelos & Ruínas - BK'

CHINGONA - Tamara Flores

Moleirinha - Karetus, Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS e Julio Pereira

INRI - Los Tres

Sauvignon Blanc (Official Video) - Rosalía (VENCEDORA)

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Equilibrivm - Anitta (VENCEDORA)

Ludom - Ludom

Antes Que A Terra Acabe - Luedji Luna

BRava - Jenni Mosello

MARINADA vol.01 - Marina Sena

Melhor Canção em Língua Portuguesa

'Águas De Um Mar Azul' - Fábio e Hyldon

'Memória' - Rosalía, Carminho

'No Vento De Nós' - Djodje Almeida, Criolo, Dino D'Santiago e Amaro Freitas

'Sua Onda' - Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte

'Viver e Morrer De Amor Na América Latina' - Johnny Hooker e Ney Matogrosso (VENCEDOR)

Melhor Álbum de MPB/MAPB (Música Afro Portuguesa Brasileira)

Criolo, Amaro e Dino - Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago (VENCEDOR)

Vende-se Lembrança - Pedro Emílio

Améfrica - Bia Ferreira

Afim - Zé Ibarra

Eita - Lenine

Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa

Novo Testamento - AJULLIACOSTA

FREQUÊNCIA LUNAR - BUDAH

CARO Vapor II - qual a forma de pagamento? - Don L

Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores - Emicida (VENCEDOR)

Terra Vermelha: Do interior pro interior - Matuto S.A.

Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa

Resistência! Ao Vivo no Circo Voador - Black Pantera

Let It Burn / Deixa Arder - Chico Chico

Rádio Love Nacional - Detonautas Roque Clube

foto em grupo - FOTO EM GRUPO

CARRANCA - Urias (VENCEDORA)

Melhor Álbum Cristão em Língua Portuguesa

Primeiro (Ao Vivo) - Ziza Fernandes

Avenida Do Arrependimento - Thalles Roberto

Betel (Ao Vivo) - Eli Soares (VENCEDOR)

O Que Atravessa O Peito - Verboemcarne

Shuv - Victin

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Fire Arena - Ana Castela

Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) - Simone Mendes

Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado (VENCEDORA)

Registro Histórico (Ao Vivo) - Luan Santana

Traia Acústico (Ao Vivo) - Traia Veia

Melhor Álbum de Samba/Pagode

50 Anos De Carreira - Leci Brandão (VENCEDORA)

Jessé - As canções de Zeca Pagodinho - Teresa Cristina

Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) - Xande de Pilares

Sentimento - Ferrugem

Quinhão - Mosquito

Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa

Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir - Carminho

Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) - João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê (VENCEDORES)

Até Cansar o Cansaço - Juliana Linhares

Molho Lambão - Psirico

Amor Perene - Zaynara

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