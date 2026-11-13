Grammy Latino 2026: veja lista completa dos vencedores da principal cerimônia da música latina

A espanhola Rosalía foi a grande vencedora da categoria de Álbum do Ano no Grammy Latino 2026 nesta quinta-feira, 12. A cantora também se destacou em outras categorias importantes, como Canção do Ano, pela obra Lux, álbum com fortes referências da música clássica.
A cantora se emocionou ao receber o prêmio. "Lux foi um salto no vazio. E acredito que é muito importante falar e escolher a sua verdade. E essa é a minha escolha", disse no discurso.
Outros nomes, como Milo J, Jorge Drexler e CA7RIEL & Paco Amoroso acumularam gramofones na noite em categorias gerais. Havia brasileiros concorrendo também aos principais prêmios, mas a grande maioria venceu apenas em categorias em língua portuguesa.
A trilha sonora de O Agente Secreto, representante do Brasil no Oscar, foi vencedora na categoria de Melhor Música para Mídia Visual. Os brasileiros Zeca Veloso, Loulu Gilberto e Dora Sanches concorriam à categoria de Melhor Artista Revelação, mas o gramofone foi para a colombiana Aria Vega.
Anitta ganha seu primeiro Grammy Latino
Anitta foi a única brasileira a subir ao palco da cerimônia principal. A cantora concorria ao prêmio de Álbum do Ano e venceu na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa por Equilibrivm - foi seu primeiro Grammy Latino da carreira.
No discurso, ela disse que o álbum veio de uma "jornada espiritual". "É muito importante que saibam que América Latina são todos os países da América Latina não somente os que falam espanhol. Brasil é parte disso", afirmou.
Grandes nomes da música brasileira também venceram as categorias em português. Dentre eles, estão Urias, Criolo, Emicida, Lauana Prado e Leci Brandão.
A disputa contemplou 60 categorias, que abrangem gêneros como pop, rock, música urbana, samba, pagode e sertanejo, além de áreas técnicas.
O Estadão mostra abaixo os vencedores das principais categorias, além dos premiados em língua portuguesa. Confira.
Lista dos vencedores do Grammy Latino 2026
Álbum do Ano
Equilibrivm - Anitta
Free Spirits - CA7RIEL & Paco Amoroso
Taracá - Jorge Drexler
Vendrán Suaves Lluvias - Silvana Estrada
Tropicoqueta - Karol G
Femme Fatale - Mon Laferte
Muda - Carín León
La Vida Era Más Corta - Milo J
¿Dónde Es El After? - Rawayana
Lux (Complete Works) - Rosalía (VENCEDORA)
Gravação do Ano
'Ha Ha' - CA7RIEL & Paco Amoroso
'¿Como Se Ama?' - Jorge Drexler
'Dime' - Silvana Estrada
'O Amor Nos Encontrou' - Loulu Gilberto
'Coleccionando Heridas' - Karol G e Marco Antonio Solís
'Femme Fatale' - Mon Laferte
'Desde Que Te Tengo' - Carín León
'Niño' - Milo J (VENCEDOR)
'La Perla' - Rosalía com Yahritza y Su Esencia
'Alma' - Elena Rose
Canção do Ano
'Coleccionando Heridas' - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño e Karol G (Karol G e Marco Antonio Solís)
'¿Como Se Ama?' - Jorge Drexler e Mauro (Jorge Drexler)
'Dime' - Silvana Estrada (Silvana Estrada)
'Femme Fatale' - Mon Laferte (Mon Laferte)
'Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día' - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner e Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso com Sting)
'Humano' - Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia e Vivir Quintana (Juanes e Vivir Quintana)
'La Perla' - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder e Dylan Wiggins (Rosalía com Yahritza y Su Esencia) (VENCEDORA)
'Mi Gran Amor' - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón e Carlos Santana (Santana com Becky G)
'Nilo' - Massimo Giovanardi e Zanna (Zanna)
'Solifican12' - Santiago Alvarado, Milo J e Santiago Ruiz (Milo J)
Melhor Artista Revelação
Delilah
FABIAN
Loulu Gilberto
Arath Herce
Macario Martínez
maye
Sofia Monroy
Kendall Peña
Dora Sanches
ARIA VEGA (VENCEDORA)
Zeca Veloso
Compositor do Ano
Edgar Barrera
Iván Gamez
Yoel Henríquez
Jenni Mosello
Sara Schell (VENCEDORA)
Produtor do Ano
Edgar Barrera (VENCEDOR)
Julio Raposo
Santiago Ruiz "Tatool"
Juan Pablo Vega
Federico Vindver
Melhor Álbum de Cantor-Compositor
Improviso - Djavan
Taracá - Jorge Drexler (VENCEDOR)
Vendrán Suaves Lluvias - Silvana Estrada
Musas en Mi - Arath Herce
FEMME FATALE - Mon Laferte
Melhor Canção de Cantor-Compositor
'Dime' - Silvana Estrada (VENCEDORA)
'generación digital' - Joaquina
'Las Palabras' - Jorge Drexler
'Musas en Mi' - Arath Herce
'Temblor Y Réplica' - Covi Quintana
Melhor Álbum de Pop/Rock
Mi Año Gótico - Emmanuel Horvilleur
Juanesteban - Juanes (VENCEDOR)
Tierra De Nadie - La Vida Bohème
Olas De Luz - Draco Rosa
Términos & Condiciones - Usted Señalemelo
Melhor Canção Pop
'A La Niña Que Fui' - Rafael Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi Lopez e Sara Schell
'Amarillo' - Joaquina
'(favorito)' - nic e Raquel Sofía
'La Perla' - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder e Dylan Wiggins (VENCEDORA)
'Melancolía' - Mon Laferte
Melhor Música para Mídia Visual
Amor Animal - Murci Bouscayrol
La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) - Matthew Atticus Berger, Manuel Garcia, Victor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomas Videla e Juan Pablo Villanueva
Las Muertas - Fernando Velázquez
Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) - Sergei Grosny
O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) - Mateus Alves e Tomaz Alves Souza (VENCEDOR)
Melhor Performance de Reggaeton
'Contrabando' - Rauw Alejandro, Wisin e Ñengo Flow
'Choque' - Bad Gyal e Chencho Corleone
'Verano Rosa' - Karol G e Feid (VENCEDORA)
'Una Aventura' - Ozuna
'Uñas Afiladas' - Sofía Reyes e Luísa Sonza
Melhor Álbum de Música Urbana
Más Cara - Bad Gyal
Omerta - J Balvin e Ryan Castro
Borondo (5020 Rcrds Sessions) - Beéle
Tropicoqueta - Karol G (VENCEDORA)
Do Not Disturb: Late Checkout - Young Miko
Melhor Álbum de Engenharia de Gravação
Boas Novas - Mauro Araújo, Kira Malevskaia, Duda Mello e Alexandre Rabaço
Esgotada - Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes, André Whoong, João Milliet, Ricardo Mosca e Felipe Tichauer
Lux (Complete Works) - Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez, Harry Wilson, Manny Marroquin, Bob Jackson e Brian Lee (VENCEDOR)
Marco - Túlio Airold, Victor Amaral, Pedro Peixoto e Fili Filizzola
Taracá - Lucas Piedracueva, Carles Campi Campón e Fred Kevorkian
Melhor Álbum de Música Alternativa
CUERPOS, Vol. 1 - Babasonicos
DESDE EL COMA - Bruses
FREE SPIRITS - CA7RIEL & Paco Amoroso
Demian - Teo Planell
LUX (Complete Works) - Rosalía (VENCEDORA)
Melhor Álbum de Música Clássica
Gabriela Ortiz: Yanga - Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel (regente), Dmitriy Lipay e Los Angeles Philharmonic
Odyssey - Jorge Glem, Gustavo Dudamel (regente), Dmitriy Lipay e Simón Bolívar Symphony Orchestra (VENCEDOR)
Opus 33 "Romantic Cello" - Gregorio Nieto, Josep Vicent, Fernando Arias e London Symphony Orchestra
Sinfonia Em Quadrinhos - Hermeto Pascoal, Tiago Costa, Tiago Gomes e Orquestra Jovem Tom Jobim
Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] - Karina Canellakis, Edward Gardner, Dima Slobodeniouk, Tim Burton, Nick Parker, Andrew Walton e London Philharmonic Orchestra
Melhor Vídeo Musical em Formato Longo
FREE SPIRITS (The Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso (VENCEDOR)
Hasta Que Me Quede Sin Voz - Leiva
Guerras Invisíveis - L7nnon
Back To The Childhood - Maleh
FLAMENCO - Carla Simón, Mónica Blas, Claudia Mayer, Óscar Romagosa e Albert Soler
Melhor Vídeo Musical em Formato Curto
10 anos de Castelos & Ruínas - BK'
CHINGONA - Tamara Flores
Moleirinha - Karetus, Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS e Julio Pereira
INRI - Los Tres
Sauvignon Blanc (Official Video) - Rosalía (VENCEDORA)
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
Equilibrivm - Anitta (VENCEDORA)
Ludom - Ludom
Antes Que A Terra Acabe - Luedji Luna
BRava - Jenni Mosello
MARINADA vol.01 - Marina Sena
Melhor Canção em Língua Portuguesa
'Águas De Um Mar Azul' - Fábio e Hyldon
'Memória' - Rosalía, Carminho
'No Vento De Nós' - Djodje Almeida, Criolo, Dino D'Santiago e Amaro Freitas
'Sua Onda' - Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte
'Viver e Morrer De Amor Na América Latina' - Johnny Hooker e Ney Matogrosso (VENCEDOR)
Melhor Álbum de MPB/MAPB (Música Afro Portuguesa Brasileira)
Criolo, Amaro e Dino - Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago (VENCEDOR)
Vende-se Lembrança - Pedro Emílio
Améfrica - Bia Ferreira
Afim - Zé Ibarra
Eita - Lenine
Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa
Novo Testamento - AJULLIACOSTA
FREQUÊNCIA LUNAR - BUDAH
CARO Vapor II - qual a forma de pagamento? - Don L
Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores - Emicida (VENCEDOR)
Terra Vermelha: Do interior pro interior - Matuto S.A.
Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa
Resistência! Ao Vivo no Circo Voador - Black Pantera
Let It Burn / Deixa Arder - Chico Chico
Rádio Love Nacional - Detonautas Roque Clube
foto em grupo - FOTO EM GRUPO
CARRANCA - Urias (VENCEDORA)
Melhor Álbum Cristão em Língua Portuguesa
Primeiro (Ao Vivo) - Ziza Fernandes
Avenida Do Arrependimento - Thalles Roberto
Betel (Ao Vivo) - Eli Soares (VENCEDOR)
O Que Atravessa O Peito - Verboemcarne
Shuv - Victin
Melhor Álbum de Música Sertaneja
Fire Arena - Ana Castela
Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) - Simone Mendes
Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado (VENCEDORA)
Registro Histórico (Ao Vivo) - Luan Santana
Traia Acústico (Ao Vivo) - Traia Veia
Melhor Álbum de Samba/Pagode
50 Anos De Carreira - Leci Brandão (VENCEDORA)
Jessé - As canções de Zeca Pagodinho - Teresa Cristina
Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) - Xande de Pilares
Sentimento - Ferrugem
Quinhão - Mosquito
Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa
Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir - Carminho
Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) - João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê (VENCEDORES)
Até Cansar o Cansaço - Juliana Linhares
Molho Lambão - Psirico
Amor Perene - Zaynara