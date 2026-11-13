Horas antes de pregão, licitação para ampliar reconhecimento facial chinês em SP é suspensa

Horas antes do pregão eletrônico, a licitação para ampliar da capacidade de processamento de dados e reconhecimento facial do programa Muralha Paulista, do Governo de São Paulo, foi suspensa na noite dessa quinta-feira, 12. A decisão, descrita como "medida administrativa", foi tomada para "análise dos pedidos de esclarecimento e impugnações recebidos", segundo consta no Portal Nacional de Contas Públicas. A nova data para o certame ainda não foi divulgada.

O Estadão questionou a Secretaria da Segurança Pública sobre o motivo da suspensão e sobre o teor dos pedidos de impugnações mencionados. Até o momento não houve retorno.

O edital, publicado no último dia 3, restringe a concorrência ao modelo tecnológico da gigante chinesa Dahua. Para disputar o contrato, que possui dotação orçamentária de R$ 35 milhões, os participantes precisam de autorização da empresa para revender seus produtos. A justificativa é que, como os equipamentos da Dahua já estão em uso no Estado, uma mudança poderia gerar prejuízos aos dados armazenados e mais custos.

Apesar de constar em documentos públicos, a dotação de R$ 35 milhões consta como "sigilosa" no edital. A SSP afirma que o objetivo é "evitar que as empresas usem o orçamento da SSP como referência para suas ofertas". Os cálculos usados para chegar ao valor também não foram explicados.

Em janeiro, a empresa paranaense Compwire Informática, integradora da Dahua, assinou um contrato de R$ 1,483 milhões para fornecer, por 180 dias, uma "solução de processamento de analíticos para o programa Muralha Paulista".

O edital do novo contrato prevê o aumento da capacidade de "processamento facial" de 300 para 400 faces por segundo e a inclusão de 25 milhões de faces a partir de registros do Detran. Há ainda a previsão de aumento no armazenamento, passando de 778 milhões de capturas a cada 30 dias para aproximadamente 1 bilhão. No entanto, o tempo de permanência dos registros no sistema permanece o mesmo.

"A ampliação prevista para o Muralha Paulista vai além do aumento de processamento e dos canais de vídeo. O projeto inclui elevar a capacidade da base facial de 6 milhões para até 31 milhões de registros, acrescentar quase 2 petabytes de armazenamento bruto e incorporar equipamentos, licenças e sistemas de reserva para reduzir o risco de interrupções. Também prevê assistência técnica e monitoramento por cinco anos", afirma a SSP.

Segundo a pasta, o edital é fruto de um estudo preliminar em que foram avaliadas outras alternativas. Mas a decisão de limitar a concorrência a Dahua teria se mostrado mais barata.

"A expansão foi considerada a alternativa mais adequada às necessidades da pasta, em uma avaliação qualitativa dos custos para cinco anos. Os novos componentes precisam funcionar de forma integrada ao sistema existente, inclusive com seus recursos para evitar interrupções. As pesquisas de preços buscaram orçar a expansão da plataforma existente, conforme a solução definida no estudo técnico preliminar. Por isso, foram consultados canais representantes da Dahua, comparando as condições de diferentes fornecedores para os equipamentos."