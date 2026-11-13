Não existe caminho para clima seguro sem abandonar combustíveis fósseis, diz Guterres

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, exortou a comunidade internacional a acelerar os esforços para reduzir a exposição da matriz energética global aos combustíveis fósseis.

"Não existe caminho crível para um clima seguro sem abandonar os combustíveis fósseis", argumentou, em coletiva de imprensa durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia.

Guterres defendeu que a dependência de petróleo, gás e carvão representa um problema econômico e de segurança, porque expõe os países a choques de preços, turbulências geopolíticas e instabilidade. Para ele, a transição precisa ser justa, ordenada e equitativa. "A crise climática exige uma transição acelerada para longe dos combustíveis fósseis", reforçou.

O dirigente acrescentou que não basta apenas mudar o fornecedor da energia, mas trabalhar para progressivamente abandonar os fósseis. Na visão dele, os governos devem investir em fontes limpas, redes elétricas, armazenamento, eficiência energética e eletrificação. Gueterres instou os países emergentes, como China, a acelerar o processo.

*O repórter viajou a convite da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)