PM faz operação no Campinho e Fubá contra extorsão a moradores

A Polícia Militar realiza, nesta sexta-feira (13), uma operação nas comunidades do Campinho e do Fubá, na Zona Norte do Rio. Segundo moradores, houve registro de tiroteio logo no início da manhã. Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.





De acordo com a corporação, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuam nas localidades para combater a atuação de grupos criminosos, verificar informações recebidas pelo Disque Denúncia, cumprir mandados de prisão e coibir possíveis cobranças ilegais por serviços e outras práticas comerciais irregulares.



As comunidades são alvo de disputas territoriais entre o Terceiro Comando Puro (TCP), que domina o Morro do Campinho, e o Comando Vermelho (CV), que controla o Morro do Fubá.



A ação segue em andamento.

LEIA MAIS: Suspeito de matar pensionista e esconder o corpo é preso no Rio De acordo com a corporação, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuam nas localidades para combater a atuação de grupos criminosos, verificar informações recebidas pelo Disque Denúncia, cumprir mandados de prisão e coibir possíveis cobranças ilegais por serviços e outras práticas comerciais irregulares.As comunidades são alvo de disputas territoriais entre o Terceiro Comando Puro (TCP), que domina o Morro do Campinho, e o Comando Vermelho (CV), que controla o Morro do Fubá.A ação segue em andamento.

Outra operação



Agentes do 16º BPM (Olaria) também realizam, desde a madrugada desta sexta-feira (13), uma operação nas comunidades Furquim Mendes e Dique, na Zona Norte, com o apoio de um veículo blindado.



Durante a ação, os policiais foram atacados a tiros na Rua Renascer, uma das principais vias que cortam e interligam as comunidades. Após um cerco tático, os agentes prenderam um criminoso que estava com um fuzil calibre 5.56 e um radiotransmissor. Não houve feridos. A ocorrência foi encaminhada à 38ª DP (Brás de Pina).

Conheça as principais facções criminosas do Rio de Janeiro





Um relatório reservado do setor de inteligência da Polícia Militar aponta que o Comando Vermelho (CV) está presente em 70 dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Segundo o levantamento, apenas 15 municípios não têm domínio consolidado de facções criminosas ou milícias. O Rio de Janeiro tem seu território dividido entre milícias e facções criminosas. Entre os principais grupos estão o Comando Vermelho (CV), o Terceiro Comando Puro (TCP) e os Amigos dos Amigos (ADA), que se diferenciam tanto pela origem quanto pelas formas de atuação.Um relatório reservado do setor de inteligência da Polícia Militar aponta que o Comando Vermelho (CV) está presente em 70 dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Segundo o levantamento, apenas 15 municípios não têm domínio consolidado de facções criminosas ou milícias.

Dos 1.648 locais mapeados, 1.036 (62,8%) são controlados pelo CV, 340 (20,6%) pelo Terceiro Comando Puro (TCP), 229 (13,9%) por milícias e 43 (2,6%) pelos Amigos dos Amigos (ADA).



Ainda de acordo com a Polícia Militar, esses números mudam cotidianamente devido aos confrontos entre grupos criminosos pela conquista de territórios no estado.

Segundo levantamentos do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni/UFF) e do Instituto Fogo Cruzado, cerca de 4 milhões de pessoas viviam, em 2024, sob o controle ou a influência de grupos armados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O número atual pode ser maior, mas ainda não há dados atualizados que confirmem essa estimativa.