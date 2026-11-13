Veja a previsão do tempo para o fim de semana no Rio

Após um início de novembro marcado por temporais, o fim de semana no Rio será de sol entre nuvens e períodos de céu nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada. As temperaturas devem variar entre 17°C e 29°C e os ventos estarão entre fracos e moderados.

Segundo o Alerta Rio, ainda nesta sexta-feira (13), o tempo segue instável na cidade devido à atuação de uma região de baixa pressão. As temperaturas apresentarão declínio, com mínima prevista de 20°C e máxima de 30°C.



No sábado (14), a instabilidade continua devido à entrada de ventos úmidos do oceano. A previsão é de predomínio de céu nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada a qualquer momento. A temperatura máxima será de 27°C e a mínima, de 19°C.



Já no domingo (15), a atuação de áreas de instabilidade deve deixar o céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas a partir do fim da tarde. Os termômetros devem variar entre 17°C e 29°C.



Novembro começou com temporais



Temporais ocorreram nos primeiros 11 dias de novembro de 2026 em todas as regiões brasileiras. Segundo dados do Clima Tempo, os volumes de chuva diários impressionam porque em muitos locais, de diversos estados brasileiros, os acumulados em 24 horas superaram os 70 mm. Em alguns locais choveu mais de 100 mm em 24 horas.



O maior acumulado de precipitação nesse período entre as capitais brasileiras foi de 175,8 mm no Rio de Janeiro, na região de Jacarepaguá, Zona Sudoeste. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 159,1 mm acumulados do dia 1º até as 9h de 11 de novembro. Isto representa 72% da média normal de chuva para um mês de novembro, que é de aproximadamente 220 mm.



Entenda a influência do El Niño



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a formação de tempestades severas depende da combinação de fatores como disponibilidade de calor e umidade que geram instabilidade atmosférica, além de mecanismos de levantamento do ar, que podem estar associados, por exemplo, à passagem de frentes frias, linhas de instabilidade e áreas de baixa pressão.



Essas condições favorecem o desenvolvimento de nuvens de grande extensão vertical, capazes de produzir chuva intensa, descargas elétricas, granizo e rajadas de vento de forte intensidade. Entre os fenômenos associados estão as microexplosões atmosféricas (downbursts), caracterizadas por correntes descendentes intensas que atingem a superfície e se espalham horizontalmente, provocando ventos que podem ser destrutivos.



No Brasil, um dos efeitos mais conhecidos do El Niño é o aumento das precipitações na Região Sul, principalmente durante a primavera e o verão. Durante sua atuação, as mudanças na circulação atmosférica favorecem padrões que podem intensificar o transporte de umidade para o Sul do país e contribuir para a persistência ou organização de sistemas meteorológicos associados à chuva e às tempestades. Entretanto, a ocorrência de um tornado, vendaval ou episódio de chuva intensa não pode ser atribuída exclusivamente ao El Niño.



No Sudeste, a influência do El Niño sobre as chuvas apresenta maior variação entre episódios e épocas do ano, diferentemente do Sul, onde há um sinal mais recorrente de aumento da precipitação. Ainda assim, o fenômeno pode favorecer a intensificação das chuvas e a ocorrência de tempestades no Sudeste em determinadas situações, dependendo da configuração da circulação atmosférica e da atuação dos sistemas meteorológicos em cada episódio.