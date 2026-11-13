Rua de Copacabana terá estacionamento proibido de 6h às 21h

Prefeitura do Rio , por meio da CET-Rio, implanta a partir deste sábado (14) uma nova regulamentação de estacionamento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul. A medida proíbe o estacionamento de veículos das 6h às 21h, diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, em toda a extensão da via no trecho entre a Rua Francisco Otaviano e a Avenida Princesa Isabel.





A alteração tem como objetivo melhorar as condições de circulação e promover maior fluidez no trânsito, especialmente durante o período diurno. A ação também busca favorecer a circulação dos ônibus do transporte público coletivo.



Neste sábado (14) e domingo (15), a nova regulamentação será sinalizada com a instalação de galhardetes sobre as placas já existentes. A partir do próximo fim de semana (21 e 22), as placas serão substituídas por novas, com a atualização dos horários permitidos para estacionamento, que irão das 21h às 6h do dia seguinte. A sinalização permanecerá em vigor até 20 de março de 2027.



Os motoristas devem ficar atentos às novas orientações para a região. O estacionamento em desacordo com a regulamentação estará sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conforme o artigo 181, inciso XVIII, que estabelece multa e remoção do veículo para quem estacionar em locais e horários proibidos especificados pela sinalização. LEIA MAIS: Feira reúne música, gastronomia e empreendedorismo em Anchieta A alteração tem como objetivo melhorar as condições de circulação e promover maior fluidez no trânsito, especialmente durante o período diurno. A ação também busca favorecer a circulação dos ônibus do transporte público coletivo.Neste sábado (14) e domingo (15), a nova regulamentação será sinalizada com a instalação de galhardetes sobre as placas já existentes. A partir do próximo fim de semana (21 e 22), as placas serão substituídas por novas, com a atualização dos horários permitidos para estacionamento, que irão das 21h às 6h do dia seguinte. A sinalização permanecerá em vigor até 20 de março de 2027.Os motoristas devem ficar atentos às novas orientações para a região. O estacionamento em desacordo com a regulamentação estará sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conforme o artigo 181, inciso XVIII, que estabelece multa e remoção do veículo para quem estacionar em locais e horários proibidos especificados pela sinalização.

Quinta da Boa Vista recebe mais de 100 vagas do Rio Rotativo Digital

A Prefeitura do Rio expandiu o Rio Rotativo Digital, no início de novembro, com a abertura de 113 vagas no entorno da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Zona Central. As autoridades orientam os motoristas a observar a sinalização e as regras de funcionamento do serviço em cada trecho das ruas Dom Meinrado, General Herculano Gomes e na Avenida do Exército.

O serviço já estava disponível no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas e nas orlas do Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e Barra da Tijuca, além da Tijuca, Urca, Centro, Bangu, Cidade Nova, Flamengo e Vila Isabel.



Após as implementações de áreas de estacionamento no entorno da Quinta da Boa Vista, a Prefeitura levará mais vagas ao Humaitá, Maracanã, Madureira, Praia da Reserva e Campo Grande. Com a conclusão das instalações, o sistema passará das atuais 6.353 para 9.332 vagas em diferentes regiões da cidade até o fim de novembro.