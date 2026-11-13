Rio lança concurso de decoração natalina; veja como participar

A Prefeitura do Rio, por meio da Riotur, lançou, nesta sexta-feira (13), o Concurso Carioca de Decoração Natalina – 2026. A iniciativa convida os cariocas a decorar ruas, vilas, travessas, casas e apartamentos, incentivando a criatividade, a participação dos moradores e a decoração da cidade para as festas de fim de ano. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas entre a próxima segunda-feira (16) e 11 de dezembro, pelo site da Riotur

Podem participar espaços públicos e imóveis residenciais localizados no município do Rio de Janeiro. O concurso terá três categorias: logradouros públicos (ruas, vilas e travessas), casas e apartamentos. Também serão aceitas inscrições de residências localizadas em condomínios e conjuntos habitacionais.



Para o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, o concurso é uma oportunidade de valorizar uma tradição carioca e tornar o Natal ainda mais especial na cidade.



"O Rio tem uma relação muito especial com o Natal, e o carioca já tem essa tradição de enfeitar sua casa, sua rua, seu prédio. Queremos valorizar esse costume que faz parte da identidade da nossa cidade e incentivar ainda mais pessoas a participarem, usando a criatividade. O concurso é um convite pra que os cariocas celebrem suas tradições e ajudem a deixar o Rio ainda mais bonito e iluminado neste fim de ano".



Ao todo, serão premiados três logradouros, 15 casas e 15 apartamentos. Os vencedores receberão prêmios em dinheiro de acordo com a classificação.



“O Natal é um período em que a cidade ganha uma atmosfera especial, e a participação dos cariocas faz toda a diferença. Com o concurso, queremos incentivar essa tradição, estimular a criatividade e envolver moradores de diferentes regiões na decoração de seus espaços. É uma iniciativa que valoriza as comunidades, contribui para o embelezamento da cidade e também fortalece o Rio como destino turístico, proporcionando uma experiência ainda mais especial para moradores e visitantes”, diz Bernardo Fellows, presidente da Riotur.



Regras e avaliação



As decorações devem ter como tema o Natal e podem incluir iluminação especial, árvores, guirlandas, presépios, figuras natalinas, painéis, adereços e instalações visuais, entre outros elementos.



Os enfeites não podem prejudicar a circulação de pedestres e veículos, a acessibilidade, a segurança ou o funcionamento dos serviços públicos. No caso dos apartamentos, a decoração deverá ser visível a partir de áreas externas e respeitar as normas de segurança e as regras dos condomínios.



As casas e os apartamentos serão avaliados nas cinco Áreas de Planejamento (APs) do município. Em cada uma delas, serão premiadas três casas e três unidades residenciais, totalizando 30 vencedores nessas categorias. Já os logradouros públicos terão uma classificação única, com os três primeiros colocados escolhidos entre os inscritos de toda a cidade.



A avaliação ficará a cargo de uma comissão julgadora formada por representantes de diferentes órgãos municipais, incluindo a Riotur. Entre os critérios estão a beleza da decoração e a adequação ao tema natalino.



Premiação dos logradouros

I - primeiro lugar: R$ 50 mil



II - segundo lugar: R$ 30 mil



III - terceiro lugar: R$ 20 mil



Premiação das casas (três por Área de Planejamento)



I - primeiro lugar: R$ 20 mil



II - segundo lugar: R$ 10 mil



III - terceiro lugar: R$ 5 mil

Premiação dos apartamentos (três por Área de Planejamento):

I - primeiro lugar: R$ 20 mil

II - segundo lugar: R$ 10 mil

III - terceiro lugar: R$ 5 mil



Cronograma



Abertura das inscrições: 16/11/2026, a partir das 14h



Encerramento das inscrições: 11/12/2026, até às 18h



Divulgação do resultado: 23/12/2026, no Diário Oficial e no site da Riotur (https://riotur.prefeitura.rio).