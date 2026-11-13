Países desenvolvidos precisam cumprir promessas de financiamento, diz Guterres

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, voltou a cobrar os países desenvolvidos a acelerar o cumprimento das promessas de financiamento do combate às mudanças climáticas em nações em desenvolvimento.

Em coletiva de imprensa durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia, Guterres disse que o apoio anunciado até o momento não é suficiente. Mesmo que respeitem o compromisso em triplicar os para adaptação climática, o montante cobriria apenas 29% das necessidades estimadas, de acordo com ele.

"Há uma injustiça estrutural na nossa situação climática: aqueles que mais poluem não criaram as condições necessárias para reunir os recursos que permitam responder adequadamente às necessidades daqueles que mais sofrem", afirmou.

Gueterres também criticou o que considera uma burocracia excessiva para acesso aos fundos climáticos, que atrapalham países com menor capacidade administrativa. O português também exortou os bancos multilaterais a ampliarem os instrumentos financeiros para mobilizar capital privado.

"Se um país aplicar esse US$ 1 no capital de um banco multilateral de desenvolvimento, a instituição poderá recorrer ao mercado financeiro e transformar esse valor em US$ 8 ou US$ 10", disse.

Guterres explicou preocupação com o impasse no Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), principal órgão científico da ONU. Segundo ele, os integrantes são escolhidos pelo governo, o que gera divergências em momentos de disputas geopolíticas. "Espero que o IPCC consiga produzir o próximo relatório o mais rapidamente possível, idealmente antes da próxima COP", afirmou.

*O repórter viajou a convite da Confederação Nacional das Seguradoras (Cnseg).