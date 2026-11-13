Após ter celular roubado em SP, Daniel Cady recupera R$ 200 mil movimentados por bandidos

O roubo de um celular levou a uma movimentação de aproximadamente R$ 200 mil nas contas bancárias de Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo. O nutricionista, de 41 anos, contou que criminosos conseguiram acessar seus dados financeiros depois de levarem o aparelho, mesmo com recursos de proteção ativados. O dinheiro foi recuperado após a gerente de sua conta desconfiar de uma pessoa que tentava se passar por ele.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 12, Daniel explicou que o crime aconteceu na quarta-feira, 11, em São Paulo. Ele havia acabado de sair de um hotel e caminhava em direção ao local onde encontraria um motorista de aplicativo quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta.

O assaltante subiu na calçada e arrancou o telefone de sua mão. A rapidez da ação impediu que o nutricionista identificasse o veículo ou reagisse.

"Foi muito rápido. Não tive reação. Não consegui nem ver a placa", relatou.

Gerente de banco percebeu movimentação

Ao notar que suas contas haviam sido acessadas, Daniel procurou resolver a situação junto à instituição financeira. Segundo ele, os criminosos conseguiram movimentar os valores mesmo com o reconhecimento facial e a autenticação em duas etapas habilitados no aparelho.

A recuperação ocorreu porque a gerente de sua conta, identificada como Alessandra, desconfiou de uma ligação recebida de um homem que afirmava ser o cliente. A maneira como o interlocutor se comunicava chamou a atenção da funcionária, que identificou a tentativa de fraude e bloqueou as movimentações.

"Eu tenho um bom relacionamento com todos os gerentes, e ela viu o cara muito rude falando com ela e tal. Ela percebeu que não era eu e bloqueou", explicou.

O nutricionista agradeceu à gerente e ao banco pela atuação na identificação das operações suspeitas. Ele também aproveitou o relato para questionar a segurança dos recursos de proteção disponíveis nos celulares.

Polícia recuperou celular de Daniel Cady

Enquanto tentava restabelecer o acesso aos serviços bancários e à linha telefônica, Daniel contou com a ajuda de um taxista, que o acompanhou durante os deslocamentos necessários para resolver os problemas.

A notícia de que o aparelho havia sido encontrado chegou na mesma noite. Segundo o nutricionista, policiais militares entraram em contato para informar que o telefone estava entre os objetos recuperados em uma abordagem.

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem suspeito de receptação foi detido na Avenida Rio Branco, na região central de São Paulo. Entre os aparelhos encontrados pelos agentes estava um iPhone 17 Pro identificado como pertencente a Daniel. O suspeito foi encaminhado ao 2º Distrito Policial.

No vídeo, o nutricionista agradeceu ao sargento Maxwell Honorato e aos policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar pela recuperação do telefone.

Ao encerrar o relato, Daniel recomendou que as pessoas evitem concentrar aplicativos bancários e cartões no celular. Ele também agradeceu pelas mensagens recebidas e destacou que não sofreu ferimentos durante o assalto.

"Estou aqui, estou inteiro. Só tenho a agradecer a Deus pela minha saúde, pela minha vida, né? Podia ter sido muito pior", concluiu.