Christian Cousins, ex-ator mirim de 'Um Tira no Jardim de Infância', morre aos 43 anos

Christian Cousins, ex-ator mirim conhecido por papéis em Um Tira no Jardim de Infância e Duas Babás Nada Perfeitas, morreu aos 43 anos, em 20 de outubro, em decorrência de uma grave doença no fígado. A morte foi confirmada por Jonas Roeser, meio-irmão do artista, através de suas redes sociais ainda último dia 22, com a notícia sendo recebida apenas nesta sexta-feira, 13, pela imprensa mundial.

"É difícil compartilhar que o meu irmão, Christian Cousins, faleceu", escreveu Roser no Instagram. O empresário só conheceu Christian e Joey Cousins, seu gêmeo e também ex-ator, quando já estava na faculdade, mas definiu o meio-irmão como "uma figura, cheio de paixão e energia, com grandes histórias e sonhos ainda maiores".

"Christian estava muito doente, com doença no fígado. Me traz conforto acreditar que ele agora está no céu com sua mãe, livre da dor que ele carregava. Descansa, Christian. Espero que a tua alma esteja descansada e que tenhas encontrado paz. Você é meu irmão e vai deixar saudades", concluiu Roeser

Quem foi Christian Cousins

Christian começou a atuar aos cinco anos, dividindo filmes e papéis com Joey. Os dois viveram irmãos em produções como O Homem que Veio do Céu e Roxanne: The Prize Pulitzer, além de compartilharem personagens em Um Tira no Jardim de Infância e Intruders - Geração Alien.

Os dois ainda estrelaram mais de 50 episódios da série Knots Landing, onde interpretaram o garoto Bobby. Usar crianças gêmeas nas filmagens era um truque da indústria para poder driblar as limitações de horário para atores mirins em Hollywood. A mesma tática foi empregada com atores como Mary-Kate e Ashley Olsen (Três É Demais) e Cole e Dylan Sprouse (O Paizão).

Em Um Tira no Jardim de Infância, Christian contracenou com Arnold Schwarzenegger e interpretou Dominic, filho do grande vilão do longa. Sua última atuação foi em Duas Babás Nada Perfeitas, de 1995, onde novamente atuou ao lado de Joey e dos também gêmeos Peter e David Paul.