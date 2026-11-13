Prefeitura do Rio antecipa Plano Verão em ano de El Niño

A Prefeitura do Rio de Janeiro reservou cerca de R$ 3,5 bilhões para enfrentar as chuvas intensas e as mudanças climáticas previstas com o fenômeno El Niño. O orçamento foi apresentado na quinta-feira (12), no Plano Verão 2026/2027.

O verão começa em 21 de dezembro e vai até 20 de março, mas o prefeito, Eduardo Cavaliere, explicou que o plano foi antecipado.

“Estamos em um ano atípico. O volume de alertas e ações que a população acompanhou já é fruto dessa antecipação de esforços. A gente disse que os meses de agosto, setembro e outubro seriam atípicos e isso se confirmou. O mundo está em alerta em relação ao Super El Niño”, avaliou Cavaliere.

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Segundo a prefeitura, as previsões climáticas para a próxima estação apontam temperaturas acima da média e maior possibilidade de episódios de ondas de calor, chuvas intensas e tempestades, sob influência do El Niño.

O plano prevê investimentos em obras de infraestrutura, drenagem, urbanização e contenção de encostas, além de monitoramento meteorológico permanente e reforço dos serviços de limpeza e conservação.

Monitoramento

A prefeitura informou que dispõe de 50 protocolos operacionais integrados a 50 agências, que coordenam a atuação dos órgãos municipais em diferentes situações de emergência.

O sistema de alerta e prevenção inclui ainda 165 sirenes instaladas em 104 comunidades, além de protocolos de interdição de 19 vias em situações de risco relacionadas a chuvas, ventos e marés.

O Centro de Operações e Resiliência do Rio, por sua vez, monitora o clima na cidade com 16 estações meteorológicas, 116 pluviômetros, dois radares meteorológicos e 21 sensores de nível dos rios.

O acompanhamento de áreas com risco de deslizamentos também é realizado em parceria com a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa).