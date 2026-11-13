Mpox: variante associada a casos mais graves avança no Brasil; sintomas e tratamento mudam?

A alta de casos de mpox no País, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará no Distrito Federal, tem sido provocada pelo avanço do clado Ib. A variante é uma linhagem do vírus que é associada a casos mais graves na África entre 2022 e 2024. Mas no Brasil, a história é outra, de acordo com especialistas entrevistados por Pulsa.

"A população deve estar atenta, mas não alarmada", afirma o infectologista dos Hospitais São Camilo de São Paulo, Igor Marinho.

O médico explica que o avanço do clado Ib é um novo desafio para a vigilância epidemiológica, mas a identificação de uma nova linhagem não significa uma epidemia de maiores proporções ou uma doença mais grave.

"O que precisamos é fortalecer a capacidade de diagnóstico, a vigilância genômica e a identificação precoce de casos e contatos", diz.

Diferente da covid-19, a mpox não apresenta o mesmo padrão de transmissão respiratória. O contágio ocorre por contato próximo, especialmente com lesões cutâneas e mucosas de pessoas infectadas, inclusive durante relações sexuais.

"O maior risco, neste momento, seria subestimar a circulação do vírus e permitir que ele se estabeleça em novas cadeias de transmissão sem identificação adequada", alerta Marinho.

Variante provoca uma doença mais grave?

Embora historicamente ele esteja associado a maior gravidade, ainda não existem evidências suficientes para afirmar que ele seja necessariamente mais transmissível ou mais letal que as outras variantes.

"Os dados disponíveis mostram que ambos podem provocar quadros graves, especialmente em pessoas imunossuprimidas", explica Marinho.

Ele destaca que especialmente as pessoas com HIV avançado, gestantes e crianças apresentam maior risco de complicações.

Qual o cenário atual?

A infectologista e patologista clínica Carolina Lázari, membro da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML), afirma que os dados já permitem dizer que está aumentando a circulação do clado IB. No entanto, ainda há a circulação do clado IIB.

"O cenário que temos agora é de uma circulação de ambos os clados. No Rio de Janeiro, as amostras já mostram um predomínio muito claro do clado IB, em São Paulo o avanço também é bem evidente. Mas o predomínio vem se mostrando apenas a partir das amostras que estão sendo sequenciadas de setembro pra cá", explica.

Qual a diferença entre clados?

Diferenças genéticas que só podem ser percebidas por sequenciamento do DNA do vírus. Em 2024, o surto da doença ocorrido na República Democrática do Congo se percebeu que havia um maior acometimento de crianças e maior disseminação das lesões.

"Mas isso, aparentemente, não se reproduz em todos os contextos", afirma Carolina. "A mpox continua bem parecida com 2022 [período de circulação do clado IIb] pelo clado IIB, que é esse predomínio em homens jovens, sem avanço grande para outros perfis da população."

Também não há evidências de aumento de óbitos e casos infantis.

A identificação do clado não aparece no diagnóstico de rotina, que é feito principalmente por teste PCR a partir de amostras das lesões. A coleta pode ocorrer desde o primeiro dia de sintomas.

O sequenciamento é realizado posteriormente nas amostras positivas por laboratórios de referência para vigilância epidemiológica. "Isso é muito mais importante para planejamento do que para conduta clínica individual com cada paciente", afirma Carolina.

Os sintomas e o tratamento mudam?

Não. A doença, seja provocada pelo clado Ib ou IIb, continua caracterizada por lesões cutâneas ou mucosas, febres, aumento dos linfonodos (estruturas do sistema linfático, geralmente mais perceptíveis no pescoço, axilas e virilha) e dores musculares.

"É importante lembrar que alguns pacientes apresentam poucas lesões, inclusive restritas à região genital ou perianal, o que pode dificultar o diagnóstico, alerta Marinho.

Como não há tratamento antiviral de rotina para todos os casos, a conduta clínica não muda conhecendo-se o clado. "A decisão médica vai ser a mesma, baseada num resultado positivo. Fazemos monitoramento e isolamento", explica Carolina.

Quando procurar atendimento imediato?

Segundo Marinho, os sinais de alerta que exigem avaliação médica imediata são:

Dor intensa;

Lesões extensas;

Comprometimento ocular;

Dificuldade para engolir ou urinar;

Alterações neurológicas.

Além disso, Carolina ressalta que é importante que o paciente siga adequadamente as orientações de isolamento até o final. Ela explica que a transmissão da mpox é mais prolongada. Ela usa o exemplo da catapora, onde o contágio se encerra quando as lesões estão em fase de crosta.

"Na mpox, as lesões do tipo crosta também são transmissíveis, embora um pouco menos. Só dá pra tirar a pessoa do isolamento quando as lesões já estão cicatrizadas e completamente sem cascas", alerta.

Outra recomendação é que as pessoas fiquem isoladas, inclusive, de seus animais domésticos - em 2022, foram documentados casos reais de transmissão de humanos para cães.

A vacina fracionada protege contra o clado Ib?

O Ministério da Saúde anunciou a aquisição de 25 mil doses da vacina contra o mpox para reforçar o estoque estratégico nacional. No entanto, além do imunizante não fazer parte do calendário de rotina, há escassez mundial do produto - a empresa dinamarquesa Bavarian Nordic é a única fabricante.

Por isso, o ministério orientou estados e municípios a adotar a aplicação intradérmica. A pasta explicou que a estratégia permite ampliar em até cinco vezes o número de pessoas vacinadas com a quantidade convencional, em grupos específicos.

Marinho afirma que estudos demonstraram resposta imunológica e proteção comparáveis às da aplicação subcutânea, principalmente contra o clado IIb. "Entretanto, exige técnica adequada e ainda precisamos de mais dados sobre sua efetividade específica contra o clado Ib", diz.