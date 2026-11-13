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Resenha do Enem: EBC prepara live para segundo dia de prova

Como parte da cobertura do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) prepararam uma programação especial para o segundo dia de prova, marcado para este domingo (15).

A partir das 19h30, a Agência Brasil promove a live Resenha do Enem, com a participação de professores convidados para comentar as questões.

A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada pelos canais de YouTube da Agência Brasil e da Rádio Nacional.

Além da live Resenha do Enem, a programação especial da EBC também reúne reportagens, entradas ao vivo, boletins e conteúdo de serviço, com a participação de emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) em diferentes regiões do país.

Ciências da natureza e matemática

Neste segundo dia, os estudantes farão provas de ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física) e matemática, todas de múltipla escolha. Os conteúdos cobrados englobam as seguintes disciplinas:

  • Biologia
  • Física
  • Química
  • Matemática

Primeiro dia de prova

As provas de linguagens e ciências humanas foram aplicadas no último domingo (8), e de acordo com o ministro da Educação, Leonardo Barchini, o primeiro dia do Enem 2026 transcorreu sem grandes contratempos. 

Nesta edição, o Enem registrou 5.051.345 inscrições confirmadas. Desse total, 68% compareceram efetivamente ao primeiro dia de prova. 

A edição deste ano também marcou maior participação de estudantes concluintes do ensino médio na rede pública. Foram mais de 1,9 milhão de inscritos, o que representa 39% do total. Cerca de 65% desses alunos compareceram ao exame no primeiro domingo.

Serviço

  • Abertura dos portões: 12h (horário de Brasília)
  • Fechamento dos portões: 13h 
  • Início da prova: 13h30
  • Saída sem o caderno de questões: 15h30
  • Saída com o caderno de questões: 18h
  • Término da prova: 18h30

Saiba tudo sobre o exame no Guia do Enem, disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC).  

>> Clique aqui e leia mais sobre o Enem 2026, na Agência Brasil

 

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