Resenha do Enem: EBC prepara live para segundo dia de prova

Como parte da cobertura do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os veículos da) prepararam uma programação especial para o segundo dia de prova, marcado para este domingo (15).

A partir das 19h30, a Agência Brasil promove a live Resenha do Enem, com a participação de professores convidados para comentar as questões.

A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada pelos canais de YouTube da Agência Brasil e da Rádio Nacional.

Além da live Resenha do Enem, a programação especial da EBC também reúne reportagens, entradas ao vivo, boletins e conteúdo de serviço, com a participação de emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) em diferentes regiões do país.

Ciências da natureza e matemática

Neste segundo dia, os estudantes farão provas de ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física) e matemática, todas de múltipla escolha. Os conteúdos cobrados englobam as seguintes disciplinas:

Biologia

Física

Química

Matemática

Primeiro dia de prova

As provas de linguagens e ciências humanas foram aplicadas no último domingo (8), e de acordo com o ministro da Educação, Leonardo Barchini, o primeiro dia do Enem 2026 transcorreu sem grandes contratempos.

Nesta edição, o Enem registrou 5.051.345 inscrições confirmadas. Desse total, 68% compareceram efetivamente ao primeiro dia de prova.

A edição deste ano também marcou maior participação de estudantes concluintes do ensino médio na rede pública. Foram mais de 1,9 milhão de inscritos, o que representa 39% do total. Cerca de 65% desses alunos compareceram ao exame no primeiro domingo.

Serviço

Abertura dos portões: 12h (horário de Brasília)

Fechamento dos portões: 13h

Início da prova: 13h30

Saída sem o caderno de questões: 15h30

Saída com o caderno de questões: 18h

Término da prova: 18h30

Saiba tudo sobre o exame no Guia do Enem, disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC).

>> Clique aqui e leia mais sobre o Enem 2026, na Agência Brasil