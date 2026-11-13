Quadrilha invade locadora e leva oito veículos na zona sul de SP; quatro suspeitos foram presos

Uma quadrilha com cerca de dez homens armados invadiu uma locadora de veículos no Campo Belo, zona sul de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 13. Os suspeitos roubaram pelo menos oito automóveis.

O assalto no estabelecimento que fica na Rua Otávio Tarquínio de Sousa aconteceu por volta das 2h50. Após o crime, os suspeitos fugiram com os veículos.

Ainda durante a madrugada, quatro homens foram presos depois que um dos carros roubados foi localizado na Avenida Washington Luís, na altura do número 6831.

Os quatro ocupantes do veículo foram abordados e, segundo a PM, admitiram participação no crime. Durante as diligências, outros cinco automóveis levados da empresa também foram localizados em diferentes endereços da capital e da região metropolitana.

Um dos veículos foi encontrado na Rua Pastor Rubens Lopes, na Cidade Ademar, e outro, na Rua Rio Esperança Pedrosa, em Diadema. Outros dois foram recuperados na Rua General Aldevio Barbosa, na Vila Santa Catarina.

Os veículos foram devolvidos à locadora, enquanto os quatro suspeitos foram encaminhados ao 27º Distrito Policial (Campo Belo).

A Polícia Militar informou que as buscas continuam para localizar os automóveis restantes e identificar outros possíveis envolvidos no assalto.