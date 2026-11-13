'Quem Ama Cuida': Dora termina com André após tentar acordo com Ademir; veja resumo de hoje

A tentativa de Dora de proteger André acaba afetando o relacionamento dos dois em Quem Ama Cuida. No capítulo desta sexta-feira, 13, a personagem procura Ademir para negociar uma saída para as ameaças feitas pelo advogado contra o rapaz. A situação, porém, termina com uma decisão inesperada: Dora rompe o namoro com André.

Antes disso, André comenta com Pedro que estranhou a maneira fria como Dora o tratou. Enquanto tenta entender o comportamento da namorada, ele não sabe que ela está buscando uma solução para afastar as ameaças de Ademir. O impasse também provoca sofrimento em Dora, que se recorda das intimidações envolvendo uma possível denúncia contra o rapaz.

Outro núcleo da trama envolve Pilar, que surpreende Iuri ao aparecer treinando tiro com Tom. Ao saber da atividade, Iuri procura Adriana para contar o que descobriu. A personagem, por sua vez, observa Pilar ao lado de Zeni e chega a uma conclusão: acredita que está sendo traída.

Pilar também evita revelar a Zeni quem pretende manter em cativeiro. A identidade da possível vítima permanece em segredo.

Já Ulisses agradece a Adriana por ela não ter feito uma denúncia contra ele. Em outra situação, a namorada de Pedro sai em defesa de Mau Mau após ele ser alvo de ofensas de Diná. O rapaz, no entanto, fica chocado quando descobre detalhes do passado dela.

A trama ainda acompanha a reação de Heitor, que demonstra admiração por Bruna ao perceber que ela conseguiu superar a fixação que tinha por Pedro.