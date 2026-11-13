Robert Pattinson se torna o favorito para viver James Bond, diz jornal britânico

Com a disputa pelo papel de James Bond cada dia mais acirrada, Robert Pattinson parece ter tomado a frente de seus concorrentes. O ator teria, inclusive, recebido uma oferta de contrato considerada melhor do que a que foi apresentada para os outros nomes testados pelo diretor Denis Villeneuve e pela Amazon MGM.

Segundo Matthew Belloni, ex-diretor editorial do Hollywood Reporter e fundador do Puck News, o contrato oferecido a outros atores prevê quatro filmes na franquia 007, enquanto a oferta a Pattinson contempla apenas três, além de um salário definido como "muito maior", apontando por um esforço mais efetivo do estúdio para contar com o astro de Batman e Primetime. A informação foi corroborada pelo The Guardian.

Além de Pattinson, cuja participação nos testes de câmera foi revelada no último sábado, 7, Josh O'Connor (Rivais), Callum Turner (Só Por Uma Noite), Jack Lowden (Slow Horses) e Nicholas Hoult (Superman) também foram testados por Villeneuve e sua equipe. Antes visto como favorito, Jacob Elordi (Frankenstein) já não aparece mais entre os principais nomes na disputa.

Além de ter experiência com franquias de grande orçamento, tendo atuado em Harry Potter, A Saga Crepúsculo e Batman, Pattinson também tem a seu favor o fato de ter trabalhado com Villeneuve em Duna: Parte 3, que chega aos cinemas em dezembro de 2026.

De acordo com o Deadline, importante publicação da cobertura de Hollywood, a expectativa é de que o próximo ator a viver James Bond seja confirmado até 26 de novembro.

Ainda sem data de estreia definida, o próximo 007 tem direção de Denis Villeneuve e roteiro assinado por Steven Knight (Peaky Blinders). Os 25 filmes da franquia estão disponíveis para streaming no Prime Video.