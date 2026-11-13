Aulas de natação gratuitas terão mais de mil vagas no Rio

Adultos poderão se inscrever, na manhã da próxima segunda-feira (13), para concorrer a aulas gratuitas de natação, que serão realizadas no Parque Aquático Júlio Delamare, no Maracanã, na Zona Norte do Rio, e no Complexo Esportivo Caio Martins , em Niterói, na Região Metropolitana. São mais de 1 mil vagas disponíveis.

As pré-inscrições serão realizadas - exclusivamente on-line e totalmente gratuita - por meio de um link que será disponibilizado às 8h de segunda-feira (16) nas redes sociais da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

No entanto, o cadastro inicial não garante a efetivação da vagas. Os candidatos deverão acompanhar todas as orientações do sistema, que informará a data e o horário para o comparecimento presencial. São 665 vagas para o Júlio Delamare e 440 para Caio Martins, divididas em turmas regulares e iniciantes.

Para as turmas regulares, será realizado um teste de aptidão para verificar se o candidato possui domínio de pelo menos um dos estilos de nado: costas, peito, crawl ou borboleta. A avaliação é necessária porque as piscinas utilizadas nas aulas não possuem profundidade que permita ao aluno permanecer em pé.

Após a aprovação no teste, os candidatos deverão apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, atestado médico válido e emitido nos últimos 12 meses, além de foto 3x4, com original e cópia.



Para os interessados que ainda não sabem nadar, haverá uma turma específica para iniciantes. Nesse caso, não será aplicado teste de aptidão para ingresso. Durante o preenchimento da pré-matrícula on-line, o candidato deverá selecionar a turma correspondente ao seu nível de conhecimento.



O não comparecimento na data e no horário agendados implicará o cancelamento da pré-matrícula, sem a possibilidade de remarcação. As vagas que não forem efetivadas poderão ser disponibilizadas em uma nova etapa do processo, ainda sem previsão de data.

O projeto da Seel tem parceria com a plataforma CADIS, por meio do programa Equipamento Ativo. Segundo o Governo do Rio, a colaboração desempenha um papel fundamental na gestão administrativa e operacional dos equipamentos, incluindo a organização e a administração das vagas disponibilizadas à população.

"Estamos sempre trabalhando para disponibilizar equipamentos esportivos cada vez mais estruturados, seguros e preparados para atender às necessidades da população fluminense. O Júlio Delamare e o Caio Martins são patrimônios do esporte do nosso estado, e investir na recuperação desses espaços, aliado à ampliação das atividades gratuitas, é garantir que esse legado continue vivo e acessível a todos. Nosso objetivo é fazer do esporte uma ferramenta de inclusão, promoção da saúde e qualidade de vida", contou Rodrigo Scorzelli, secretário de Estado de Esporte e Lazer.

Júlio Delamare

Inaugurado em setembro de 1978, o Parque Aquático Júlio Delamare se consolidou como um dos principais centros de formação de atletas aquáticos do Brasil, recebendo importantes competições de natação, polo aquático, nado artístico e saltos ornamentais.

Ao longo de sua história, o espaço também passou a desempenhar um papel fundamental na formação esportiva e no atendimento à população.

Nos últimos quatro anos, o equipamento passou por um amplo processo de revitalização, com intervenções nas piscinas, arquibancadas, vestiários, banheiros e iluminação. Também ocorreu uma modernização do sistema de monitoramento e da implantação de novos espaços de apoio, como a Sala Kids.

Caio Martins

Inaugurado em 20 de julho de 1941, o Complexo Esportivo Caio Martins atravessou gerações e se tornou um dos principais símbolos esportivos de Niterói. Com ginásio poliesportivo, quadras externas e piscinas, o local recebeu importantes competições e eventos, além de fazer parte da história de milhares de moradores que encontraram, no espaço, uma oportunidade de praticar atividades físicas e desenvolver suas habilidades esportivas.



O Caio Martins também passou por intervenções com melhorias nos vestiários e banheiros, nos espaços de circulação externa, nas quadras poliesportivas, nas piscinas e na iluminação, além de ações voltadas à segurança e à acessibilidade.

