Aulas de natação gratuitas terão mais de mil vagas no Rio

Adultos poderão se inscrever, na manhã da próxima segunda-feira (13), para concorrer a aulas gratuitas de natação, que serão realizadas no Parque Aquático Júlio Delamare, no Maracanã, na Zona Norte do Rio, e no Complexo Esportivo Caio Martins, em Niterói, na Região Metropolitana. São mais de 1 mil vagas disponíveis.
As pré-inscrições serão realizadas - exclusivamente on-line e totalmente gratuita - por meio de um link que será disponibilizado às 8h de segunda-feira (16) nas redes sociais da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).
No entanto, o cadastro inicial não garante a efetivação da vagas. Os candidatos deverão acompanhar todas as orientações do sistema, que informará a data e o horário para o comparecimento presencial. São 665 vagas para o Júlio Delamare e 440 para Caio Martins, divididas em turmas regulares e iniciantes.
Para as turmas regulares, será realizado um teste de aptidão para verificar se o candidato possui domínio de pelo menos um dos estilos de nado: costas, peito, crawl ou borboleta. A avaliação é necessária porque as piscinas utilizadas nas aulas não possuem profundidade que permita ao aluno permanecer em pé.
Após a aprovação no teste, os candidatos deverão apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, atestado médico válido e emitido nos últimos 12 meses, além de foto 3x4, com original e cópia.
Para os interessados que ainda não sabem nadar, haverá uma turma específica para iniciantes. Nesse caso, não será aplicado teste de aptidão para ingresso. Durante o preenchimento da pré-matrícula on-line, o candidato deverá selecionar a turma correspondente ao seu nível de conhecimento.
O não comparecimento na data e no horário agendados implicará o cancelamento da pré-matrícula, sem a possibilidade de remarcação. As vagas que não forem efetivadas poderão ser disponibilizadas em uma nova etapa do processo, ainda sem previsão de data.
Para os interessados que ainda não sabem nadar, haverá uma turma específica para iniciantes. Nesse caso, não será aplicado teste de aptidão para ingresso. Durante o preenchimento da pré-matrícula on-line, o candidato deverá selecionar a turma correspondente ao seu nível de conhecimento.
O não comparecimento na data e no horário agendados implicará o cancelamento da pré-matrícula, sem a possibilidade de remarcação. As vagas que não forem efetivadas poderão ser disponibilizadas em uma nova etapa do processo, ainda sem previsão de data.
O projeto da Seel tem parceria com a plataforma CADIS, por meio do programa Equipamento Ativo. Segundo o Governo do Rio, a colaboração desempenha um papel fundamental na gestão administrativa e operacional dos equipamentos, incluindo a organização e a administração das vagas disponibilizadas à população.
"Estamos sempre trabalhando para disponibilizar equipamentos esportivos cada vez mais estruturados, seguros e preparados para atender às necessidades da população fluminense. O Júlio Delamare e o Caio Martins são patrimônios do esporte do nosso estado, e investir na recuperação desses espaços, aliado à ampliação das atividades gratuitas, é garantir que esse legado continue vivo e acessível a todos. Nosso objetivo é fazer do esporte uma ferramenta de inclusão, promoção da saúde e qualidade de vida", contou Rodrigo Scorzelli, secretário de Estado de Esporte e Lazer.
Júlio Delamare
Inaugurado em setembro de 1978, o Parque Aquático Júlio Delamare se consolidou como um dos principais centros de formação de atletas aquáticos do Brasil, recebendo importantes competições de natação, polo aquático, nado artístico e saltos ornamentais.
Ao longo de sua história, o espaço também passou a desempenhar um papel fundamental na formação esportiva e no atendimento à população.
Nos últimos quatro anos, o equipamento passou por um amplo processo de revitalização, com intervenções nas piscinas, arquibancadas, vestiários, banheiros e iluminação. Também ocorreu uma modernização do sistema de monitoramento e da implantação de novos espaços de apoio, como a Sala Kids.
Caio Martins
Inaugurado em 20 de julho de 1941, o Complexo Esportivo Caio Martins atravessou gerações e se tornou um dos principais símbolos esportivos de Niterói. Com ginásio poliesportivo, quadras externas e piscinas, o local recebeu importantes competições e eventos, além de fazer parte da história de milhares de moradores que encontraram, no espaço, uma oportunidade de praticar atividades físicas e desenvolver suas habilidades esportivas.
O Caio Martins também passou por intervenções com melhorias nos vestiários e banheiros, nos espaços de circulação externa, nas quadras poliesportivas, nas piscinas e na iluminação, além de ações voltadas à segurança e à acessibilidade.
O Caio Martins também passou por intervenções com melhorias nos vestiários e banheiros, nos espaços de circulação externa, nas quadras poliesportivas, nas piscinas e na iluminação, além de ações voltadas à segurança e à acessibilidade.