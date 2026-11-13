Comerciante leva tiro na cabeça durante tentativa de roubo

Um comerciante foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto, na manhã desta quinta-feira (12), em São Gonçalo , Região Metropolitana do Rio. Segundo informações preliminares, criminosos renderam Valdeci Pereira da Cruz, de 65 anos, no momento em que ele abria a loja dele.

O crime aconteceu no bairro Anaia Pequeno. Valdeci estaria na porta do próprio comércio no momento em que dois homens chegaram em uma moto e anunciaram um assalto. O idoso teria reagido e acabou sendo atingido na cabeça.

Pessoas que passavam no momento do crime socorreram a vítima e a encaminharam para a Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) do bairro Pacheco. A Prefeitura de São Gonçalo informou que o paciente foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), ainda no município, lúcido e orientado.

De acordo com a direção do Heat, após ser estabilizado e passar por exames clínicos e de imagem, como uma tomografia computadorizada, Valdeci foi levado ao centro cirúrgico pelas equipes de neurocirurgia e cirurgia geral.

Depois do procedimento, os médicos encaminharam o paciente para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde segue internado. O quadro de saúde dele é considerado estável.

A Polícia Militar informou que os agentes do 7º BPM (São Gonçalo) souberam do caso quando a direção do Heat os acionaram para a unidade.

A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara), mas passará para a 75ª DP (Rio do Ouro), que continuará com as investigações. Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Morte em comunidade

De acordo com o registro oficial da Polícia Militar, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) realizavam patrulhamento na região quando teriam sido recebidos a tiros por um grupo de cerca de cinco indivíduos armados. Os militares relataram que revidaram à agressão, dando início a uma troca de tiros.

Após o fim do tiroteio, a equipe policial realizou uma varredura no perímetro e encontrou a vítima ferida no chão. Os próprios militares afirmam não ter efetuado disparos na direção do homem. O cidadão foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Geral de São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos. A corporação informou que materiais entorpecentes foram apreendidos durante a operação na comunidade.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que conduz as diligências para esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar a origem do tiro que atingiu a vítima.