Comerciante leva tiro na cabeça durante tentativa de roubo

Um comerciante foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto, na manhã desta quinta-feira (12), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo informações preliminares, criminosos renderam Valdeci Pereira da Cruz, de 65 anos, no momento em que ele abria a loja dele.
O crime aconteceu no bairro Anaia Pequeno. Valdeci estaria na porta do próprio comércio no momento em que dois homens chegaram em uma moto e anunciaram um assalto. O idoso teria reagido e acabou sendo atingido na cabeça.
Pessoas que passavam no momento do crime socorreram a vítima e a encaminharam para a Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) do bairro Pacheco. A Prefeitura de São Gonçalo informou que o paciente foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), ainda no município, lúcido e orientado.
De acordo com a direção do Heat, após ser estabilizado e passar por exames clínicos e de imagem, como uma tomografia computadorizada, Valdeci foi levado ao centro cirúrgico pelas equipes de neurocirurgia e cirurgia geral.
Depois do procedimento, os médicos encaminharam o paciente para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde segue internado. O quadro de saúde dele é considerado estável.
A Polícia Militar informou que os agentes do 7º BPM (São Gonçalo) souberam do caso quando a direção do Heat os acionaram para a unidade.
A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara), mas passará para a 75ª DP (Rio do Ouro), que continuará com as investigações. Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar os fatos.
Morte em comunidade
No último dia 3, um outro homem, de aproximadamente 60 anos, morreu ao ser baleado durante um confronto na comunidade da Coruja, situada no bairro Neves, também em São Gonçalo.
De acordo com o registro oficial da Polícia Militar, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) realizavam patrulhamento na região quando teriam sido recebidos a tiros por um grupo de cerca de cinco indivíduos armados. Os militares relataram que revidaram à agressão, dando início a uma troca de tiros.
Após o fim do tiroteio, a equipe policial realizou uma varredura no perímetro e encontrou a vítima ferida no chão. Os próprios militares afirmam não ter efetuado disparos na direção do homem. O cidadão foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Geral de São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos. A corporação informou que materiais entorpecentes foram apreendidos durante a operação na comunidade.
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que conduz as diligências para esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar a origem do tiro que atingiu a vítima.