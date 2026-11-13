Angélica entra em desafio de Ludmilla e rebola até o chão

Angélica surpreendeu o público ao mostrar seu talento para a dança durante o "Angélica Ao Vivo", exibido nesta quinta-feira (12). A apresentadora, de 52 anos, aceitou um desafio proposto por Ludmilla e conseguiu descer até o chão, com direito a muito rebolado e uma latinha equilibrada na cabeça. A desenvoltura da loira chamou a atenção dos convidados e rendeu uma série de elogios nas redes sociais.
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A brincadeira aconteceu na volta do intervalo comercial, ao som de "Bi Festinha", novo single da cantora. O desafio consiste em descer até o chão e rebolar sem deixar uma latinha cair da cabeça. Apesar de parecer simples, a tarefa exige equilíbrio, coordenação e muito jogo de cintura.
Ludmilla foi a responsável por lançar a dinâmica, mas nem mesmo a artista conseguiu completar a coreografia sem derrubar o objeto. Angélica, por outro lado, mostrou habilidade e cumpriu a missão com sucesso, para a surpresa de quem acompanhava a atração.
Além da apresentadora, Bianca Andrade, Lore Improta, Aline Wirley e Patrícia Ramos também participaram da brincadeira. As convidadas entraram no clima da música e se divertiram com a proposta da funkeira, que aproveitou a passagem pelo programa para divulgar o novo trabalho.
A brincadeira aconteceu na volta do intervalo comercial, ao som de "Bi Festinha", novo single da cantora. O desafio consiste em descer até o chão e rebolar sem deixar uma latinha cair da cabeça. Apesar de parecer simples, a tarefa exige equilíbrio, coordenação e muito jogo de cintura.
Ludmilla foi a responsável por lançar a dinâmica, mas nem mesmo a artista conseguiu completar a coreografia sem derrubar o objeto. Angélica, por outro lado, mostrou habilidade e cumpriu a missão com sucesso, para a surpresa de quem acompanhava a atração.
Além da apresentadora, Bianca Andrade, Lore Improta, Aline Wirley e Patrícia Ramos também participaram da brincadeira. As convidadas entraram no clima da música e se divertiram com a proposta da funkeira, que aproveitou a passagem pelo programa para divulgar o novo trabalho.
Ludmilla e Angélica fazendo a trend de “Bi Festinha”. https://t.co/K8b1IEpNAK— Portal Ludmilla (@portalludmillaa) November 13, 2026
O desempenho de Angélica não passou despercebido nas redes sociais. A atriz Grazi Massafera foi uma das famosas que reagiram ao vídeo da performance. "Deu show", elogiou.
Outros internautas também se surpreenderam com a habilidade da mulher de Luciano Huck. "Angel deu o nomeeeee", escreveu uma seguidora. "Angélica mostrando seu lado sagitariano de ser!", brincou outra.
A desenvoltura da apresentadora ainda surpreendeu quem não esperava vê-la tão à vontade no desafio. "Com todo o respeito, mas nunca pensei que a Angélica fosse uma mulher com tanta malemolência assim", destacou mais um usuário.
A cena ganhou destaque entre os registros da atração nas redes sociais, principalmente pela disputa de equilíbrio entre as participantes. Sem receio de entrar na brincadeira, Angélica mostrou uma faceta descontraída e provou que também sabe acompanhar o ritmo do funk.
A música escolhida para o desafio, "Bi Festinha", marca o início de uma nova fase musical de Ludmilla. A faixa é o primeiro single de "Fervo da Lud", EP que a artista prepara com foco no Carnaval. O projeto leva o mesmo nome do bloco comandado pela cantora durante a folia no Rio de Janeiro e em Salvador.