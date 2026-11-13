Avril Lavigne surpreende ao anunciar nascimento de primeira filha: 'Mini princesa'

Avril Lavigne surpreendeu a web ao anunciar o nascimento de sua primeira filha. Com postagem nas redes sociais, a cantora comunicou a novidade.
"A nossa mini princesa chegou", escreveu na legenda. O carrossel é composto por três fotos: a primeira delas, em que segura a mão da bebê, a segunda com ela no colo, e a terceira com três pares tênis em cima de um skate.
A cantora não divulgou o nome do pai da criança. Ela não assumiu nenhum relacionamento publicamente.
A publicação já ultrapassa 900 mil curtidas, e Lavigne bloqueou a opção de comentários nas fotos.