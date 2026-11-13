Mulher salta de carro em movimento para escapar de agressões do marido em Campinas

Uma mulher de 37 anos saltou de um carro em movimento para escapar das agressões do marido, de 43, em Nova Odessa, na região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo, na manhã de quinta-feira, 12. O homem foi preso.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou, em nota, que o casal estava no veículo, na Avenida Ampélio Gazzetta, quando começou a discutir por causa de uma dívida financeira.

Durante a discussão, o homem deu socos na mulher. Para escapar das agressões, a vítima pulou do carro ainda em movimento.

O suspeito fugiu do local, mas foi localizado horas depois pela Polícia Civil e pela Guarda Civil Municipal (GCM) em Americana, cidade vizinha a Nova Odessa. Ele foi preso em flagrante. A identidade dele não foi divulgada e, por esse motivo, não foi possível localizar sua defesa.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sumaré.

Dados da SSP mostram que o número de feminicídios no Estado aumentou 1,6% nos nove primeiros meses de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado.