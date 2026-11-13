Nunes autoriza bonde de R$ 2,8 bilhões no centro de SP; veja quando será entrega

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), autorizou nesta sexta-feira, 13, o início da implantação de duas linhas de bondinho no centro da capital. Segundo a gestão, o projeto custará R$ 2,8 bilhões e será entregue por etapas, com o início da circulação do 1º trecho até dezembro de 2027 e a operação completa até março de 2029.

Chamado de Bonde SP, a Prefeitura irá construir um veículo leve elétrico (VLE) que dispensa trilhos físicos. Na prática, o novo modelo circula sobre pneus, junto a carros e pedestres, e usa um sistema digital e ímãs para seguir o trajeto.

A aparência é semelhante à de um veículo leve sobre trilhos (VLT), igual ao do Rio de Janeiro. O modelo escolhido em São Paulo é igual ao da região metropolitana de Curitiba. O bonde será construído por meio de Parceria Público-Privada (PPP).

O VLE terá duas linhas no centro, somando cerca de 12 km. A Linha 1-Sibipiruna vai circular entre Santa Efigênia, Luz, Campos Elíseos e Bom Retiro. A Linha 2-Jequitibá vai conectar o centro histórico e o Parque Dom Pedro II.

A Prefeitura diz que prepara "desvio de tráfego, plano de remanejamento de interferências e projeto de sinalização e segurança viária, com medidas para proteção dos usuários das vias, especialmente pedestres".

O professor de Engenharia de Transportes da USP Claudio Barbieri explica que o VLE utiliza guias demarcadas no asfalto para definir o trajeto. "A vantagem é não necessitar de nenhuma intervenção ou manutenção na via para instalar o 'trilho', diminuindo o custo. É um sistema mais novo e sofisticado, com sensores ópticos, que leem marcadores no asfalto."

Mas segundo ele, é preciso verificar como tem sido a experiência prática do modal em outras cidades.

Parte dos especialistas faz ressalvas ao custo bilionário para um projeto de mobilidade em uma região já altamente atendida por transporte público. A Prefeitura, porém, argumenta que o centro histórico não tinha um sistema que conectasse os pontos turísticos e diz que o projeto auxiliará na requalificação da área.

O Município também destaca que ocorrem cerca de 300 mil viagens internas na região, a maioria a pé, e diz que o transporte vai melhorar o acesso ao sistema metroferroviário.

Como mostrou o Estadão, em setembro a gestão pediu à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente a licença ambiental prévia, uma das primeiras autorizações necessárias antes do início das obras. Mas o estudo utilizado estava desatualizado. Todo o material tratava de um VLT. O projeto inicial era de um bonde sobre trilhos, mas em abril o prefeito anunciou a troca do modelo.

A Prefeitura justifica a escolha do VLE pela implantação deste último modelo ser mais barata e menos complexa. O custo estimado caiu de R$ 3,5 bilhões com o VLT para R$ 2,8 bilhões com o bondinho sem trilhos.

Em nota, a Prefeitura defende que a troca do transporte "não invalida as avaliações ambientais já realizadas". Também diz "aguardar manifestação da Secretaria do Meio Ambiente sobre eventual necessidade de atualização dos estudos" por causa da mudança.