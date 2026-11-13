COP31: Fundo criado no Brasil leva restauração florestal ao mercado e é premiado

O Fundo Garantidor para Restauração Florestal (FRGF, na sigla em inglês) criado pelo Nature Investment Lab (NIL), do Instituto Clima e Sociedade (iCS), com objetivo de destravar o financiamento da restauração florestal no Brasil foi premiado nesta sexta-feira, 13, durante os eventos da COP31. O prêmio, na categoria Projeto, foi concedido pela SBCOP, que é uma plataforma empresarial global liderada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com participação de dezenas de países.

A estruturação e gestão do fundo são da Violet, gestora de recursos autorizada pela CVM e dedicada a finanças baseadas na natureza (SBN), com apoio do Instituto Arapyaú e do World Resources Institute (WRI). Os critérios de seleção incluem escalabilidade, impacto esperado nos próximos cinco anos, viabilidade econômica, inovação e alinhamento às prioridades da SBCOP.

"O prêmio mostra que a restauração florestal pode ser tratada como uma classe de ativos de investimento e não apenas como uma agenda ambiental. Trata-se de um mecanismo de garantia que enfrenta o principal obstáculo do setor: a percepção de risco do capital privado", afirmou Thais Ferraz, diretora programática do iCS, que participou da cerimônia de premiação na Blue Zone da COP31.

O FRGF oferece garantias durante a fase de implantação dos projetos, quando os riscos de execução tendem a ser maiores. A cobertura pode chegar a 100% do valor financiado nessa fase e é liberada quando a implantação é concluída. O FRGF é o primeiro instrumento no Brasil a precificar o risco de conclusão de um projeto de restauração florestal separadamente do risco de crédito da empresa responsável por ele. Com isso, facilita o acesso a recursos.

O head de Sustentabilidade da Itaúsa e membro do Comitê Diretivo do Nature Investment Lab, Marcelo Furtado, ressaltou a importância do desenvolvimento de instrumentos financeiros capazes de reduzir riscos nos projetos de restauração. "Muitas empresas de restauração no Brasil têm projetos tecnicamente sólidos que ainda não conseguem acessar crédito por não terem o histórico ou as garantias exigidas pelos bancos.

Esta solução construída no Brasil reúne diferentes tipos de capital para conectar esses projetos ao financiamento de que precisam", avaliou Vinicius Ahmar, diretor de programas do Instituto Arapyaú. Na avaliação da fundadora e CEO da gestora Violet, Martha de Sá, o FRGF liga empresas de reflorestamento ao crédito do Fundo Clima numa lógica que pode ser replicada para outros financiadores, setores e países.

Estruturado como fundo regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o FRGF prevê o uso de títulos públicos federais como garantia e adota uma estrutura de capital com diferentes níveis de risco, em que as cotas subordinadas absorvem as perdas primeiro - um desenho pensado para alavancar capital privado em escala.

O FRGF ainda está em fase de estruturação e captação, com meta indicativa de cerca de R$ 2 bilhões (aproximadamente US$ 400 milhões) e primeiro fechamento previsto de US$ 100 milhões no primeiro semestre de 2027. A expectativa é que o Fundo apoie cerca de 20 operações em 10 anos, contribuindo para a restauração de aproximadamente 55 mil hectares de florestas nativas, a remoção estimada de 500 mil toneladas de CO2 equivalente por ano e a geração de 23 mil empregos diretos.