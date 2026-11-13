Morador de condomínio em Higienópolis participou de assalto que fez mulher refém, diz polícia

A quadrilha que entrou em um condomínio em Higienópolis, bairro nobre na região central de São Paulo, na tarde de quinta-feira, 12, utilizou o sistema de reconhecimento facial para acessar o local.

O condomínio tem três torres, com entradas pela Avenida Higienópolis e pela Rua Marquês de Itu. Uma das portarias não conta com funcionários.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), ao menos quatro pessoas participaram da ação, e uma delas seria moradora do condomínio. Ela teria facilitado a entrada dos demais por meio do sistema de reconhecimento facial.

Dois dos suspeitos invadiram dois apartamentos. Em um deles, uma moradora foi amarrada. No outro, foram levados R$ 52 mil em joias e outros objetos de valor.

Após o crime, três dos envolvidos fugiram do local. A SSP afirmou que os suspeitos foram identificados por meio das imagens das câmeras de segurança do condomínio.

Policiais da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), vinculada à 1ª Delegacia Seccional de Polícia, receberam informações de que os suspeitos teriam fugido para a Vila Adelaide, também na região central de São Paulo.

Na manhã desta sexta-feira, 13, as equipes realizaram buscas na região e localizaram dois suspeitos em uma residência. Eles foram presos. No local, foram apreendidos R$ 4 mil em espécie e cinco celulares, um deles com registro de furto.

A SSP afirmou que os dois homens foram autuados em flagrante por furto qualificado e tentativa de roubo majorado. A investigação continua para identificar os demais envolvidos e recuperar os objetos levados do condomínio.

O condomínio fica próximo a outro edifício de Higienópolis que foi alvo de criminosos entre a noite de 31 de outubro e a madrugada de 1º de novembro. Na ocasião, três apartamentos foram invadidos e furtados.

A SSP afirmou que, naquele caso, os criminosos utilizaram um estabelecimento comercial vizinho para alcançar as janelas do prédio e entrar nos imóveis. Segundo o Grupo de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), eles levaram joias, relógios, dinheiro e outros objetos de valor.