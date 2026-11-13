Mulher vira ré por desviar R$ 1,17 milhão de 11 condomínios e admite ter gasto dinheiro em bets

Uma funcionária de escritório de contabilidade e o marido viraram réus por furto qualificado na Justiça do Paraná, acusados de desviar R$ 1.169.882,09 de 11 condomínios de Londrina, no norte do Estado. De acordo com o Ministério Público do Paraná (MP-PR), Joelma Gonçalves Pinheiro admitiu ter usado o dinheiro em apostas online.

A denúncia do MP foi recebida nesta segunda-feira, 9. O dinheiro, de acordo com a acusação, foi enviado ao marido dela, José Carlos Pinheiro, em 264 transferências bancárias feitas entre setembro de 2024 e agosto de 2025. O MP pede que os dois paguem indenização mínima equivalente ao valor desviado, para reparar os prejuízos dos condomínios.

Em nota à veículos locais, o advogado Pedro Rodrigues diz que a defesa ainda não foi notificada da denúncia e que "se reserva ao direito de não prestar maiores esclarecimentos, até que tenha pleno conhecimento do teor da acusação e dos elementos constantes dos autos".

"A defesa técnica dos acusados informa que, até o presente momento, ainda não foi formalmente cientificada acerca do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e de seu recebimento pelo Juízo competente", diz.

Joelma trabalhava na Emaar Contábil, que administra as finanças de cerca de 40 condomínios. A tarefa de pagar as contas era dividida entre duas funcionárias, cada uma responsável por 20 prédios, e os pagamentos eram feitos por celulares mantidos no escritório.

A denúncia descreve que ela aproveitava o acesso às movimentações bancárias dos clientes para retirar dinheiro das contas correntes, dos fundos de reserva e de eventuais aplicações. Para esconder as saídas, segundo a Polícia Civil, ela falsificava extratos e relatórios contábeis entregues à diretoria da empresa e aos síndicos, inserindo saldos fictícios.

O caso veio à tona em agosto de 2025. O dono da empresa notou que relatórios mensais dos condomínios estavam atrasados desde janeiro. Ao analisar os extratos, o patrão de Joelma encontrou transferências, de até R$ 10 mil, para José Carlos Pinheiro. Questionada sobre quem era ele, Joelma confessou as transferências, segundo a investigação.

Os dois foram presos, ficaram em silêncio ao depor e foram soltos após um dia. Desde então, respondem ao processo em liberdade.