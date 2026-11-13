Lula relata rouquidão há mais de 15 dias; por que isso acontece? O que ajuda na recuperação?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que está rouco há mais de 15 dias. Nesta semana, durante a COP31, na Turquia, pediu que um ministro lesse seu discurso por causa da dificuldade com a voz. Mas o que pode provocar uma rouquidão persistente? E quais cuidados ajudam na recuperação?

Leonardo Silvestrini, otorrinolaringologista do Hospital Vitória, da Rede Américas, explica que quando uma pessoa fala por muitas horas, grita, canta ou precisa elevar constantemente o volume da voz, ocorre um aumento do impacto e atrito entre as pregas vocais.

"Esse esforço repetitivo pode provocar inflamação e inchaço local. Quando se torna frequente, pode favorecer o aparecimento de lesões, como nódulos e pólipos nas pregas vocais", explica o médico.

Silvestrini afirma que o quadro é relativamente comum em profissionais que dependem da voz para trabalhar, mas ressalta que nem toda rouquidão é consequência de esforço vocal. Alterações neurológicas, paralisias das pregas vocais e até tumores de laringe podem se manifestar dessa maneira.

"Por isso, quando a alteração persiste, é fundamental investigar sua causa", afirma.

Como tratar a rouquidão?

Não existe uma solução única para todos os casos. A recuperação depende principalmente da causa da rouquidão. Nos quadros de laringite aguda, geralmente associados a infecções virais, a melhora costuma acontecer espontaneamente em aproximadamente uma a duas semanas.

Quando a rouquidão está relacionada ao uso inadequado da voz, a fonoterapia, realizada por um fonoaudiólogo especializado em voz, pode ser muito importante. "Ela ajuda a corrigir a maneira de produzir a voz, reduzir a sobrecarga das pregas vocais e prevenir novas lesões", diz Silvestrini.

Já quando existe alguma alteração estrutural, como um nódulo ou pólipo, ou outra doença da laringe, o tratamento precisa ser direcionado ao diagnóstico.

O que ajuda na recuperação?

Algumas das medidas apontadas por Silvestrini para ajudar na recuperação são:

- Reduzir o esforço vocal;

- Manter uma boa hidratação;

- Evitar gritar ou falar por períodos prolongados;

- Não fumar;

- Evitar ambientes com muita fumaça ou outros agentes irritantes.

O repouso vocal é outra medida importante, mas precisa ser entendido corretamente. "Na maioria dos quadros de rouquidão, recomendamos o repouso vocal relativo, ou seja, reduzir o tempo e a intensidade da fala, evitar conversas desnecessárias e fazer pausas ao longo do dia", diz Silvestrini.

Ou seja, não significa, necessariamente, ficar completamente sem falar. "O repouso absoluto da voz não é indicado rotineiramente para todos os pacientes, embora possa ser necessário em situações específicas, conforme a avaliação médica", ressalta o otorrinolaringologista.

Falar baixo ajuda na recuperação?

Não necessariamente, pois também exige certo esforço. Silvestrini explica que algumas pessoas ao tentar falar muito baixo ou sussurrar tensionam a musculatura da garganta. Isso produz a voz de maneira inadequada.

"O sussurro forçado, principalmente quando prolongado, pode aumentar o desconforto e a sobrecarga vocal", alerta.

O ideal é evitar os extremos: não gritar, não competir com o barulho de ambientes ruidosos e não forçar a voz para conseguir falar. "Quando precisar se comunicar, prefira uma voz confortável, sem esforço", recomenda. Além disso, fazer períodos de silêncio ao longo do dia também ajuda na recuperação.

Tomar chá ajuda?

O presidente Lula também mencionou o uso de chás para ajudar na rouquidão, mas é preciso diferenciar o alívio dos sintomas com o tratamento da doença. Não existem evidências científicas de que algum chá consiga desinflamar as pregas vocais, regenerar uma lesão ou acelerar a recuperação da voz.

No entanto, os chás podem aliviar o desconforto na garganta, especialmente quando consumidos mornos. "O calor e a ingestão de líquidos podem trazer uma sensação de conforto, reduzir a sensação de irritação e ajudar a manter a hidratação", diz Silvestrini.

A hidratação, por outro lado, tem um papel importante na saúde vocal. As pregas vocais precisam de uma superfície bem lubrificada para vibrar adequadamente. Quando estamos desidratados, as secreções ficam mais espessas e a produção da voz pode exigir maior esforço.

Por isso, beber água regularmente é uma medida simples e importante, especialmente para quem utiliza muito a voz profissionalmente. O consumo de líquidos ajuda a manter as condições adequadas para o funcionamento das pregas vocais, embora não substitua o tratamento quando existe alguma doença específica.

Quando procurar avaliação médica?

A rouquidão que persiste por mais de duas a três semanas merece investigação, especialmente sem uma infecção respiratória recente que explique o sintoma. Segundo Silvestrini, as diretrizes internacionais recomendam avaliar a laringe por laringoscopia quando não há melhora em até quatro semanas.

Alguns sinais, porém, exigem antecipar a consulta: caroço no pescoço, dor ou dificuldade para engolir, dor persistente ao falar, sangue na saliva ou no escarro e perda importante da voz. Pessoas com histórico de tabagismo também precisam de avaliação mais precoce.

"A dificuldade para respirar, especialmente quando acompanhada de ruído respiratório, exige atendimento imediato", alerta.