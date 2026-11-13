Brasileiros ficam retidos por mais de 24h em aeroporto de Punta Cana após incidente na pista

Um grupo de passageiros brasileiros está retido há mais de 24 horas no Aeroporto Internacional de Punta Cana, na República Dominicana, sem previsão de retorno ao País. Os viajantes, moradores de São Paulo, deveriam embarcar em um voo da companhia aérea Arajet com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, mas a operação foi suspensa após um incidente na pista do terminal caribenho.

De acordo com relato de Roberto Policastro Pessoa, pai de duas das passageiras, ao G1, o bloqueio teve início na quinta-feira, 12, depois que uma aeronave de Miami sofreu o estouro de um pneu durante o procedimento de pouso. A ocorrência provocou a paralisação das atividades no aeroporto.

Em nota, a Arajet diz que as operações do Aeroporto de Punta Cana permanecem temporariamente em pausa para revisões de segurança.

"Na Arajet, a segurança de nossos passageiros e tripulações é e continuará sendo nossa máxima prioridade. Reafirmamos nosso compromisso com o cumprimento dos mais altos padrões de segurança operacional da indústria", diz.

Vídeos registrados pelos passageiros mostram viajantes aglomerados diante dos guichês da empresa aérea protestando com palmas e gritos.

Segundo Pessoa, a Arajet não forneceu assistência de acomodação durante as primeiras 24 horas de espera, anunciando a disponibilização de hotéis apenas nesta sexta-feira, 13.

Leia a nota da Arajet na íntegra

Confirmamos que o voo DM 5101 desta quinta-feira, 12 de novembro, proveniente de Miami, pousou de maneira segura no Aeroporto de Punta Cana (PUJ). Sem afetar nenhum dos passageiros nem tripulantes, os quais desembarcaram da aeronave de forma regular.

Durante o pouso, ocorreu um incidente com um dos pneus da aeronave, que foi tratado conforme os protocolos de segurança estabelecidos, sem constituir uma situação de emergência.

Como parte de nossos protocolos de segurança, foram realizadas as coordenações correspondentes com as autoridades aeroportuárias e a aeronave será submetida às inspeções técnicas necessárias antes de ser reintegrada às operações.

De forma preventiva, as operações do Aeroporto de Punta Cana permanecem temporariamente em pausa enquanto se completam as revisões de segurança correspondentes.

Na Arajet, a segurança de nossos passageiros e tripulações é e continuará sendo nossa máxima prioridade. Reafirmamos nosso compromisso com o cumprimento dos mais altos padrões de segurança operacional da indústria.