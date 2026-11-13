Médico é flagrado recarregando o próprio carro elétrico em tomada de posto de saúde

Um médico utilizou uma tomada de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para recarregar o próprio carro em Pará de Minas, no interior de Minas Gerais. Um vídeo, gravado por um morador do município, mostra o veículo conectado à rede elétrica do prédio por meio de uma extensão.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que tomou conhecimento do caso e que está providenciando, junto à Procuradoria-Geral do Município, a notificação do profissional.

Segundo a prefeitura, o carro pertence a um médico vinculado ao governo federal como bolsista, por meio do Programa Mais Médicos para o Brasil.

O flagrante ocorreu no dia 29 de outubro, mas foi publicado somente nos últimos dias. A SMS informou que repudia "qualquer tipo de desvio de finalidade do patrimônio público por servidores".

Além disso, a pasta informou que encaminhou o caso à Comissão de Coordenação Estadual (CCE) e à Coordenação Nacional do Programa Mais Médicos para o Brasil (SGTES/Ministério da Saúde).

Um procedimento disciplinar foi instaurado para investigar a situação e avaliar a aplicação das penalidades previstas nas normas do programa federal.