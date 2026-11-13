'Explodiu tudo': vídeos mostram intensidade das chamas em incêndio que atingiu fábrica em Salto

Vídeos registrados por vizinhos e motoristas que passavam pela rodovia SP-75, nesta sexta-feira, 13, mostram a altura e a intensidade das chamas do incêndio em uma fábrica de produtos químicos em Salto, no interior de São Paulo. Em uma das gravações, motoristas aparecem desviando da fumaça. As imagens também registram a reação de pessoas que presenciaram a ocorrência, com comentários como "explodiu tudo".

Segundo o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo menos nove pessoas ficaram feridas.

As equipes da corporação foram acionadas por volta das 10h30 para combater o incêndio na Pyrozzar, localizada no bairro Olaria.

Em nota, a empresa afirmou que as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas e que equipes técnicas e autoridades já atuam no local. "Nossa prioridade absoluta neste momento é a segurança e o bem-estar de todos os colaboradores, das comunidades vizinhas e o controle total da situação", declarou.

A Pyrozzar também informou que todos os protocolos de emergência foram acionados e que presta assistência integral aos funcionários diretamente envolvidos na ocorrência e a seus familiares.

Feridos em estado grave

Conforme o Corpo de Bombeiros, quatro dos feridos são militares. Um deles está em estado grave e com queimaduras nas vias aéreas. As demais vítimas são civis, entre elas uma pessoa com queimaduras de terceiro grau.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo (HAOC), em Indaiatuba, a aproximadamente 14 quilômetros de Salto. Uma delas está sendo transportada pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, para o Hospital das Clínicas, em São Paulo.

A fábrica atua no ramo de tintas e solventes. Ao todo, 22 viaturas e 60 bombeiros estiveram empenhados no atendimento à ocorrência. De acordo com a corporação, há mais de 100 litros do produto inflamável no local, o que provocou diversas explosões.

Devido às explosões, o isolamento foi ampliado e adotada estratégia defensiva para proteger as equipes e conter a propagação do fogo.

SES-SP reforça atendimentos

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou o episódio e afirmou que acompanha de perto o caso.

"Nove pessoas ficaram feridas, entre elas quatro bombeiros que, com coragem e no exercício do dever, se arriscaram para proteger a população. Um deles, infelizmente, está em estado grave. Todos estão sendo atendidos pelo equipamento de saúde do Estado, que está pronto e à disposição para o que for preciso", disse no X, antigo Twitter.

Ele ainda prestou solidariedade aos feridos e às suas famílias. "O governo de São Paulo segue apoiando as equipes, e eu sigo acompanhando de perto essa lamentável situação", afirmou.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), por meio do Departamento Regional de Saúde, colocou o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, referência no atendimento a queimados, à disposição do município para eventual suporte.

A Defesa Civil do Estado também presta apoio à ocorrência e acompanha o trabalho das equipes no local. As causas do incêndio ainda serão apuradas.