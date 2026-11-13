Morre Claudette Soares, aos 91, no dia de lançamento do último álbum

A artista cantou ao lado de grandes expoentes da música popular brasileira, em ritmos como o baião, ao lado do mestre Luiz Gonzaga, e a Bossa Nova, com Baden Powell e João Donato.

Mesmo afastada das agendas mais intensas de shows, fez uma última apresentação na terça-feira, para público seleto, na audição do novo disco O mundo é ruim para quem não sabe esperar, lançado hoje nas plataformas de música.

Segundo o perfil nas redes sociais, a cantora estava cercada de amigos e vivendo um dos melhores momentos da vida.

"O disco é lindo, muito bem gravado, com produção de Marcus Preto e do Big Rabello. Claudette, do alto dos seus 90 anos, está cantando lindamente como sempre", afirmou na última quarta-feira o compositor Leoni, que compôs a inédita A vida é bem maior para o volume, onde a voz da mestra é acompanhada somente de piano.

Marcos Valle, João Donato, Zélia Duncan, Joyce Moreno, Nando Reis e Thalma de Freitas também tiveram participações no último trablho de Claudette..

"Que você descanse em paz, envolvida pela mesma serenidade que sua voz sempre nos proporcionou. Que Deus a receba e que sua voz continue a nos emocionar, eternamente", escreveu Alcione, com quem a diva de Laranjeiras dividiu a ribalta.