Carlos Nobre, pesquisador brasileiro referência em mudanças climáticas, tem diagnóstico de ELA

Carlos Nobre, 75 anos, climatologista brasileiro e referência mundial em mudanças climáticas, aquecimento global e estudo da Amazônia, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA).

A informação foi anunciada na quinta-feira, 12, pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, durante a 31ª Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP31), em Antália, na Turquia. Um integrante da equipe do pesquisador confirmou o diagnóstico ao Estadão.

"Eu quero aqui fazer uma homenagem a um cientista, porque toda essa luta precisa da ciência, do estudo do clima, dos extremos climáticos e de muitos cientistas que dedicaram a sua vida e o melhor das suas energias a pensar essa agenda e enfrentar todo tipo de adversidade", disse Mercadante. "Mas hoje ele não está aqui. Não está aqui porque está com ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica."

A ELA é uma doença degenerativa sem cura que afeta o sistema nervoso e, em razão da perda de neurônios, enfraquece os músculos gradativamente, a ponto de comprometer funções como a respiração e a deglutição.

"Você vai perdendo a capacidade do cérebro de administrar o corpo, vai perdendo a conexão entre os neurônios e os músculos. Ainda não tem uma cura, mas há, evidentemente, tratamentos para amenizar os impactos", acrescentou Mercadante, emocionado. O público presente aplaudiu as declarações do presidente do BNDES e gritou o nome do pesquisador brasileiro.

Carlos Nobre é um pesquisador de renome mundial em assuntos relacionados às mudanças climáticas e à Amazônia. Sua atuação científica se concentra em estudos que relacionam a floresta ao clima e em iniciativas para o desenvolvimento de soluções sustentáveis.

É dele, inclusive, o conceito de "savanização" da Amazônia, hipótese formulada em 1991 sobre as consequências do aquecimento global para a maior floresta tropical do mundo.

Formado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e doutor em Meteorologia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), Nobre construiu sua carreira como pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e, sobretudo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), onde atuou de 1983 a 2012.

No Inpe, foi chefe do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e do Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CCST). Também presidiu o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Durante sua trajetória, também participou da criação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Em 2007, foi um dos integrantes do grupo de cientistas responsável pelo Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), da Organização das Nações Unidas (ONU), que recebeu o Prêmio Nobel da Paz naquele ano.

Atualmente, Carlos Nobre atua como assessor do BNDES e também é professor visitante do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo (USP) e lidera o Projeto Amazônia 4.0, que visa promover uma bioeconomia sustentável, integrando ciência, tecnologia e saberes locais.

Em março, foi selecionado e nomeado pelo papa Leão XIV para integrar o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, criado pelo papa Francisco em 2016 com o objetivo de "promover a pessoa humana e sua dignidade, dada por Deus, os direitos humanos, a saúde, a justiça e a paz".

Em setembro, foi homenageado com o Prêmio Thomas E. Lovejoy 2026, por sua carreira dedicada à ciência e seu compromisso com o futuro da Amazônia. A cerimônia de premiação, que homenageia o biólogo americano Thomas Lovejoy (1941-2021), aconteceu durante a Semana do Clima, realizada em Nova York (EUA).

No mês passado, Carlos Nobre foi o vencedor, ao lado da educadora Priscila Cruz, da 29ª edição do Prêmio Professor Emérito - Troféu da Educação Ruy Mesquita, uma iniciativa conjunta do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e do Estadão.

A honraria, concedida desde 1997, reconhece pessoas que contribuem para melhorar a educação brasileira. Nobre foi escolhido pela importância de sua atuação na conscientização ambiental.

"Os adultos, até agora, não combateram as emergências climáticas", disse Nobre ao Estadão, na cerimônia de entrega do prêmio. "As emissões dos gases de efeito estufa não pararam de aumentar até este ano. Então, nós precisamos realmente capacitar todos os jovens, as jovens, para se adaptar a esses sistemas climáticos, mas também para rapidamente combater a emergência climática".