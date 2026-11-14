Assaltos a casas de luxo

Além do tráfico de drogas e do controle territorial, a investigação também identificou a participação de bandidos em roubos a residências de luxo. Um deles é conhecido como 'Dybala', conforme explicou o delegado.

"Ele integra essa organização criminosa voltada para o núcleo de roubo a residências de luxo, associado a outro indivíduo que foi preso pela Polícia Civil em 2025. A partir de então, descobrimos a conexão dessa facção, o Comando Vermelho, em toda a Baixada Fluminense. Embora estejam concentrados em Caxias, estamos falando de cumprimento de ordens em quase todo o Rio de Janeiro".