Controle de territórios imposto com emprego de violência

Segundo a Civil, os criminosos usam violência para impor poder e contam com armas de fogo de elevado potencial ofensivo, incluindo fuzis e pistolas.

Entre os principais alvos está o traficante Jonatha Hyrval Cassiano da Silva, o Bochecha Rosa, apontado como liderança da facção na região, especialmente na comunidade do Lixão.

O delegado da Draco, Jefferson Ferreira, explicou como funciona a estrutura criminosa e apontou Bochecha Rosa como responsável por coordenar as atividades do grupo.

"Esses criminosos se concentram, em sua maioria, em Caxias, especificamente nas comunidades Corte 8, Lixão e Vila Ideal. Eles se dividem entre núcleos de domínio territorial e armado, núcleos responsáveis pela venda de drogas para gerar lucro à organização e o núcleo de liderança".