Polícia mapeou lideranças

A investigação que deu origem à Operação Conexão Baixada teve como ponto de partida a apuração sobre um criminoso envolvido em roubos a residências de luxo e instituições bancárias. No aprofundamento das diligências, os policiais identificaram conexões entre ele e integrantes do bando.

A partir desse vínculo, o trabalho avançou sobre a organização, permitindo mapear suas lideranças, os diferentes núcleos de atuação e a divisão de tarefas entre seus membros. A reportagem não localizou a defesa dos citados até o fechamento desta edição. O espaço está aberto para manifestações.