Aeroporto de Guarulhos recebe alerta de segurança do Centro de Comando de Aviação dos EUA

A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos, informou ter recebido um alerta de segurança do Centro de Comando Federal de Aviação dos Estados Unidos (Federal Aviation Command Center).

A orientação da autoridade americana é para que todos os voos com origem ou destino no país norte-americano permaneçam em solo até novo aviso.

A empresa orientou passageiros com voos previstos para os Estados Unidos a consultar diretamente as companhias aéreas para obter mais informações.