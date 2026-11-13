Voos cancelados nos EUA ultrapassam 3 mil; três partidas do Brasil para o Canadá atrasam

O número de voos cancelados nos Estados Unidos ultrapassou 3 mil pouco depois das 18h30 desta sexta-feira, 13, no horário da costa leste americana (20h30 em Brasília), segundo o FlightAware, site de monitoramento de voos. Mais de 370 voos programados para sábado, 14, também já haviam sido cancelados. No Brasil, três voos com destino ao Canadá registravam atrasos.

Os Estados Unidos determinaram a suspensão de todas as decolagens no país por motivos de segurança. A medida foi tomada nesta sexta-feira, 13, pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, após a agência reportar um problema de comunicação que afeta as torres de controle de tráfego aéreo.