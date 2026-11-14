Inspiração em Paolla Oliveira: 'Incrível'

Quando o tema é beleza e Carnaval, um nome aparece imediatamente para Mel: Paolla Oliveira.

"Ela é a minha inspiração de vida. Acho uma mulher incrível, não só pela jornada dela no samba, mas também pela maneira como se posiciona como artista e atriz", elogia. A admiração ganhou ainda mais força depois de uma experiência profissional.

Durante a apresentação teatral de uma peça de Nelson Rodrigues, quando estudava na CAL, Mel foi observada por um produtor da Globo, que comentou a semelhança entre sua trajetória artística e a da atriz no início da carreira.

"Ele falou que eu lembrava muito ela no começo. Disse para eu estudar um pouco mais sobre a carreira e a trajetória dela. Acho muito importante a gente ter pessoas de referência", recorda.