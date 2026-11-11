Renda extra no Natal! Saiba oficinas gratuitas na Zona Oeste

Com a aproximação do Natal , empreendedores procuram novas alternativas para ganhar um dinheirinho a mais com seus trabalhos. Pensando na renda extra, visitantes do ParkShoppingCampoGrande, localizado na Estrada do Monteiro, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, poderão participar de oficinas gratuitas de marketing digital e confeitaria no próximo sábado (14).

Das 14h às 16h, os frequentadores do shopping poderão participar do workshop "Doces de Natal: Produza, Encante e Venda Mais", onde vão aprender receitas de confeitaria.

Às 16h, os participantes receberão dicas de como divulgar e vender seus produtos com ajuda de Inteligência Artificial (IA) e utilizando o tráfego pago, na oficina "Marketing Digital: Divulgue, Conquiste Clientes e Venda Mais."

As ações ocorrerão em uma loja no piso L2, em frente à Cacau Show. As inscrições - gratuitas - são feitas direto no centro comercial e o atendimento acontecerá por ordem de chegada. A participação está sujeita à lotação.

A iniciativa é uma parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-RJ) com a administração do shopping. Mais informações podem ser obtidas na unidade do Senac-RJ de Campo Grande - localizada na Rua Barcelos Domingos -, pelo telefone (21) 2018-5866 ou pelo aplicativo Multi.



Há 80 anos, o Senac-RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), investe em inclusão social por meio de capacitação das pessoas ao mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.



Bons velhinhos em trabalho

No último dia 3, 55 alunos da Escola de Papai Noel do Brasil receberam seus diplomas , durante uma cerimônia no Santuário do Cristo Redentor. Os formandos concluíram um mês de preparação para atuar em eventos e espaços comerciais durante a temporada natalina de 2026.

A formatura contou com apresentações de músicas natalinas, bênção religiosa e entrega dos certificados. Entre os participantes, figurinos variados chamaram a atenção, com personagens vestidos de cozinheiro, surfista, turista e jardineiro, além do tradicional Bom Velhinho.

Durante outubro, os alunos participaram de aulas de interpretação, música, maquiagem, figurino e cuidados com a barba. O curso ainda abordou inclusão e Língua Brasileira de Sinais (Libras), focando no atendimento a crianças e famílias.

Para quem deseja transformar a celebração do dia 24 de dezembro em uma lembrança especial, a Escola de Papai Noel do Brasil organiza visitas residenciais do Bom Velhinho, levando a magia natalina diretamente para dentro das casas.



As reservas já podem ser realizadas e são feitas diretamente pelo contato oficial da instituição. No momento do agendamento, a família informa o horário desejado, dentro da faixa de atendimento das 19h à meia-noite. Cada visita tem duração aproximada de 40 minutos, período em que o personagem pode interagir com as crianças, conversar com os familiares e participar da entrega dos presentes.



Um dos diferenciais do serviço é o sistema de identificação por senha. Após a contratação, a família recebe um código que também será compartilhado com o Papai Noel responsável pela visita. Ao chegar à residência, o profissional informa a senha combinada, permitindo que os contratantes confirmem que aquele é, de fato, o personagem previamente agendado. A medida oferece mais tranquilidade e confiança às famílias em uma noite tão especial.



As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp: (21) 97616-8666, pelo telefone (21) 2532-3066 ou pelo e-mail papainoel@tapume.com.br.