Nova Iguaçu celebra dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade

Nesta terça-feira, 13 de junho, é celebrado o Dia de Santo Antônio. Em Nova Iguaçu, a data tem significado especial, pois o santo é padroeiro do município da Baixada Fluminense. Esperando um bom público de fiéis, a Catedral de Santo Antônio de Jacutinga irá promover oito missas ao longo do dia.



São seis celebrações festivas, marcadas às 6h, 8h, 12h, 14h, 16h e 20h, além da missa diocesana, às 10h, e da missa solene com os devotos, às 18h. Já a procissão acontece às 17h. A catedral fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 2262, no Centro de Nova Iguaçu.



A Festa de Santo Antônio de Jacutinga completa 160 anos em 2023. Dede o fim de semana, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT), em parceria com a Catedral de Santo Antônio e a sociedade civil, vem promovendo uma série de eventos para celebrar a data.



Em função dos festejos, a Travessa Mariano de Moura e parte da Avenida Governador Amaral Peixoto e da Rua Doutor Barros Júnior, no Centro, estão fechadas para o trânsito de veículos. Nas duas primeiras, mais de 130 stands de gastronomia, artesanato, moda e empreendedorismo estarão disponíveis ao público, sempre das 11h às 23h.